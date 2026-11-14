 Viaggio tra le Tea Room migliori in Gran Bretagna: tra porcellane e abat-jour vittoriani | Sky TG24
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Tra porcellane e abat-jour vittoriani, le Tea Room più belle della Gran Bretagna

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Sfarzosi saloni edoardiani e fiabeschi cottage di campagna. Ma anche eccentrici locali a tema e sale con pianoforti a coda. C'è un filo invisibile che unisce Londra con Bath, le Cotswolds con Edimburgo e il Norfolk. Un filo che profuma di gelsomino e bergamotto e sa di biscotti al burro, scones alla marmellata e tramezzini ai cetrioli. Nato nel 1840 grazie ad Anna Stanhope, duchessa di Bedford, il rito del tè è un vero e proprio simbolo culturale per i "sudditi di Sua Maestà"

a cura di Costanza Ruggeri

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