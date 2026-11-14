Sfarzosi saloni edoardiani e fiabeschi cottage di campagna. Ma anche eccentrici locali a tema e sale con pianoforti a coda. C'è un filo invisibile che unisce Londra con Bath, le Cotswolds con Edimburgo e il Norfolk. Un filo che profuma di gelsomino e bergamotto e sa di biscotti al burro, scones alla marmellata e tramezzini ai cetrioli. Nato nel 1840 grazie ad Anna Stanhope, duchessa di Bedford, il rito del tè è un vero e proprio simbolo culturale per i "sudditi di Sua Maestà"

a cura di Costanza Ruggeri