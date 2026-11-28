Se c’è una città in Europa che, più di ogni altra, ha dimostrato di sapersi reinventare mantenendo salda la sua identità storica, questa è Vienna. Una città in cui l’eredità imperiale è ancora viva e integrata nel tessuto urbano continuando a influenzare linguaggi e stili di vita. Dai musei che espongono parte della collezione artistica degli Asburgo ai caffè storici frequentati un tempo dalla famiglia imperiale fino ancora alle botteghe e agli atelier che rifornivano la Corte

A cura di Costanza Ruggeri