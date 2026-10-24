 Viaggio a Tolosa, cosa fare e vedere nella “Città rosa” di Francia | Sky TG24
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Tolosa “on the road”, alla scoperta della “Città rosa” di Francia

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È la città dei mattoni rosa e degli infissi blu, dell’aviazione e della violetta, del ‘cassoulet’ e della ‘saucisse’. Il capoluogo dell’Occitania è forse la più spagnola delle città di Francia. Adagiata sul fiume Garonna e a 100 chilometri dai Pirenei, è più vicina a Barcellona che a Parigi, il che le dona quel mix ipnotico di allegria iberica e raffinatezza d’oltralpe. Questa settimana vi portiamo alla sua scoperta tra hôtel particulier, musei all'avanguardia e negozi tipici

a cura di Costanza Ruggeri

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