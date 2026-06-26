Sotto il cielo di Roma, tra le terrazze panoramiche della Capitale

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LA TERRAZZA è lo spettacolare rooftop del Bvlgari Hotel con una vista che domina tutto il centro monumentale di Roma, da Villa Medici e Trinità dei Monti al Tevere e al Colle del Gianicolo. Aperta tutti i giorni dalle 18 a mezzanotte, aggiunge questa estate alla drink list e all'offerta gastronomica, sessioni di yoga e pilates. L’accesso è esteso agli ospiti dell’hotel e agli esterni e spa members e ha una durata di 60 o 90 minuti

Łódź “on the road”, alla scoperta della Capitale creativa polacca