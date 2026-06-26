Sotto il cielo di Roma, tra le terrazze panoramiche della Capitale

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Sotto il cielo di Roma, viaggio tra le terrazze panoramiche della Capitale

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Degustare un piatto di cucina Izakaya all’ultimo piano di Palazzo Fendi o sorseggiare un Martini vista Pantheon sul tetto del primo hotel Orient Express al mondo. Ma anche rilassarsi in un angolo balearico di Villa Agrippina o assaggiare una pizza gourmet su un rooftop di via Liguria. Con l'afa che attanaglia la Capitale, nulla di meglio che aspettare la sera per rifugiarsi su uno dei suoi rooftop alla ricerca di un po' di refrigerio e, soprattutto, con vista sulla Città Eterna

a cura di Costanza Ruggeri

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