11/21 Immagini contenute nel libro "A scatola chiusa" di Sernagiotto

L'origine della scatola D. Barbero risale al primo decennio del Novecento, quando l'azienda aveva sede a Mombercelli d'Asti, e le prime latte erano realizzate a mano dai fabbri. Yaritza Barbero spiega che le medaglie raffigurate sulla confezione sarebbero state donate dal Re e dalla Regina d'Italia alla fine dell'Ottocento e che oggi il logo della vecchia scatola è diventato il logo aziendale: "La scatola di metallo non è solo un involucro temporaneo" ma un oggetto che attraversa generazioni. Può diventare portaoggetti e contenitore di ricordi.

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