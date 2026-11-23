A scatola chiusa, l'incontenibile bellezza delle confezioni: la storia delle scatole. FOTO
Dalla latta dei biscotti alla scatola del tè, dal lucido da scarpe ai cosmetici, "A scatola chiusa" di Camilla Sernagiotto racconta la scatola come un oggetto capace di custodire memoria, estetica, identità, storia industriale e immaginario collettivo. Un libro strutturato come una grande casa delle scatole in cui ogni capitolo è un ambiente e ogni stanza accoglie contenitori e ospiti vari: dall’antropologo al prete, dallo psicologo al prestigiatore, per guardare la scatola da prospettive ogni volta diverse