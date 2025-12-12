Cose Molto Italiane, a Voghera il museo diffuso del Made in Italy

Nella città in provincia di Pavia nasce il primo museo dei prodotti italiani che ci fanno grandi sia in casa che nel mondo (dalla Nutella alle figurine Panini, passando per il Borotalco Roberts). Un’esposizione che si diffonde per le vie del centro città dedicata alle icone del Made in Italy. Un percorso urbano composto da 11 bacheche e decine di vetrine che trasformano il cuore dell’Olterpò in un archivio a cielo aperto, intrecciando memoria, design, industria e comunità

Voghera inaugura "Cose Molto Italiane - Museo Diffuso", il primo museo diffuso - appunto - del Made in Italy.

Nella città in provincia di Pavia nasce così la prima esposizione urbana e “on the road” di prodotti italiani che ci fanno grandi sia in casa che nel mondo (dalla Nutella alle figurine Panini, passando per il Borotalco Roberts). Un’esposizione che si diffonde per le vie del centro città dedicata alle icone del Made in Italy, un percorso urbano composto da undici bacheche e decine di vetrine che trasformano il cuore dell’Olterpò in un archivio a cielo aperto, intrecciando memoria, design, industria e comunità.

L’Italia ha costruito la propria identità non soltanto attraverso le arti maggiori, ma anche attraverso gli oggetti che hanno accompagnato la quotidianità di milioni di persone. Packaging, invenzioni, prodotti industriali e artigianali capaci di resistere al tempo e di sedimentarsi in un immaginario collettivo condiviso. A questa memoria materiale — così diffusa e spesso inconsapevole — è dedicato il nuovo progetto culturale inaugurato a Voghera “Cose Molto Italiane – Museo Diffuso”.

Concepito come un museo a cielo aperto, il percorso si articola nel cuore della città, sotto i portici di Piazza del Duomo, e si estende in un reticolo di attività commerciali che per un mese diventano micro-installazioni museali. L’idea nasce dal lavoro della giornalista e scrittrice Camilla Sernagiotto, studiosa del Made in Italy e autrice di due volumi di riferimento: Senza scadenza. L'intramontabile packaging Made in Italy (2023) e Cose molto italiane. Le icone che hanno fatto la storia del Made in Italy (2024), entrambi pubblicati da Ultra Edizioni.

Proprio partendo da questi studi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha definito Sernagiotto "una vera biografa del Made in Italy", riconoscendole un ruolo centrale nella valorizzazione di un patrimonio culturale e industriale ancora in parte da esplorare.