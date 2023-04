Adolfo Urso: dal 2025 al via il liceo del Made in Italy

Così il ministro delle Imprese e del made in Italy: "Entro un mese presenterò in Consiglio dei ministri il collegato alla manovra sul made in Italy che interverrà anche sulla formazione delle competenze che servono al mercato del lavoro e alle imprese attraverso questo liceo"

Il 2025 potrebbe essere il primo anno scolastico del liceo del made in Italy nell'auspicio del ministro delle Imprese e made in Italy , Adolfo Urso . "È importante istituirlo con la legge quadro sul made in Italy poi ci sarà il lavoro di programmazione con le Regioni per arrivare, mi auguro, già nel 2025, a che ci possa essere un liceo del made in Italy, innanzitutto nei distretti industriali italiani", dice Urso al Forum Confcommercio. "Entro un mese presenterò in Cdm il collegato alla manovra sul made in Italy che interverrà anche sulla formazione delle competenze che servono al mercato del lavoro e alle imprese attraverso questo liceo", aggiunge.

Le dichiarazioni

E ancora: "Per questo siamo in campo per riformare altri istituti, come i professionali, al fine di creare competenze necessarie sia per le competenze per la transizione digitale sia per creare quell'incentivo al lavoro manuale, creativo, artistico, che è la forza del Made in Italy nel mondo. Questo anche per portare i

giovani nel mondo del lavoro", ha aggiunto.