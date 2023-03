Il ministro delle imprese e del made in Italy è tornato anche sulle dichiarazioni di Piantedosi dopo il naufragio di Cutro: "In un momento di grande emozione qualche parola potrebbe essere stata poco appropriata, ma siamo compatti nel sostenerlo"

"Il Papa qualche giorno fa ha detto con chiarezza di dover fermare gli scafisti, questa è sempre stata la posizione del governo italiano e di Giorgia Meloni" ha dichiarato Adolfo Urso. "Il Pontefice ha anche detto che l’Europa non può lasciare sola l’Italia, e fortunatamente ci sono paesi mediterranei dell’Europa che in un documento hanno chiesto alle altre nazioni europee di rendere sicura la frontiera marittima - dichiara ancora il ministro -. Paesi come Cipro, Spagna, Grecia, Malta paesi che devono fronteggiare il nostro stesso drammatico problema. L’Europa deve aiutare chi fugge dalla guerra combattendo i trafficanti di uomini e di morte". E sulle parole di Piantedosi dopo il naufragio di Cutro : "In un momento di grande emozione qualche parola potrebbe essere stata poco appropriata, ma quello che conta sono le azioni che penso siano condivisibili da tutti".

"Su transizione ad auto elettriche abbiamo dato una sveglia all'Europa"



Sullo stop ai provvedimenti Ue sulla transizione alle auto elettriche Urso ha parlato così: "È necessario dare tempo alle imprese per fare investimenti. Noi abbiamo voluto dare una sveglia all’Europa, il consiglio ha rinviato la decisione e si è aperto un dibattito importante, tanti paesi si sono aggiunti all’Italia. Anche il cancelliere tedesco si è espresso in maniera chiara e in sintonia con la posizione italiana. Questo dimostra che l’Italia in Europa conta, e quando si esprime determina. Con la Francia abbiamo posizioni diverse sul passaggio all’elettrico, ma abbiamo definito comunque una politica comune che ci permette di aprire un dibattito sulla politica commerciale europea, l’Europa deve porre un freno alla concorrenza sleale nei confronti di quei paesi che non rispettano gli standard ambientali e sociali come la Cina".

"Il governo ha dimostrato piena coesione in ogni cosa"

Poi sull'unità del governo Meloni: "Il governo ha approvato ogni provvedimento all’unanimità, ha dimostrato piena coesione in ogni cosa, anche la più critica, e in parlamento ha ottenuto il consenso della maggioranza e dell’opposizione. Il decreto Ilva è stato approvato all’unanimità, poi in parlamento con larga maggioranza, come il decreto Lukoil. Passeremo alle riforme organiche di settore, come il decreto delega sugli incentivi che ci permetterà di sfoltire quella giungla di incentivi per dare un quadro di certezze alle imprese che devono investire".