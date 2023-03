La riunione dei ministri dell’Interno dei 5 Paesi mediterranei (Cipro, Grecia, Malta, Italia e Spagna), ha ribadito come sia necessario uno sforzo congiunto dei Paesi europei per aiutare gli Stati in prima linea, attraverso un meccanismo di aiuto economico e la ricollocazione. È stata inoltre ribadita la necessità di prevenire la migrazione irregolare e rafforzare il sistema di ritorno forzoso in patria da parte di chi non ha il diritto di restare nel Continente europeo