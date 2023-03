2/7 ©Ansa

Il decreto legge dispone il versamento da parte di Invitalia ad Acciaierie d'Italia di 680 milioni destinati ad un aumento di capitale per assicurare la continuità della produzione di Taranto e per pagare i fornitori, in particolare quelli dell'energia

Meloni: "L'obiettivo è fare dell'Ilva una grande acciaieria verde"