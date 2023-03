10/15 Sky TG24

CASE ECOSTENIBILI – Sempre riguardo alle abitazioni si parla molto della proposta europea di rendere obbligatorio per tutte le case in vendita di rientrare nella classe energetica E, a partire dal 2030. Sul punto gli italiani si spaccano, con i contrari (46%) in leggera maggioranza sui favorevoli (42%). Colpisce il gap generazionale e culturale: under 35 e laureati sono a favore della proposta, in controtendenza col resto della popolazione dove prevalgono i pareri contrari