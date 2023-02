Politica

E' la prima donna scelta per guidare il Parito democratico, Elly Schlein , che domenica sera, dopo l'annuncio della sua vittoria alle primarie contro Stefano Bonaccini ha promesso ai suoi elettori: "Saremo un problema per il governo di Giorgia Meloni . Daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità "

Non ci sono ruoli e compiti già definiti, ma ci sono i volti di chi l'ha affiancata in questi mesi. Schlein ha scelto come portavoce della mozione il deputato Marco Furfaro, che nei giorni scorsi ha detto: "Se la candidatura di Elly riempie le piazze come non si vedeva da anni, se tanti giovani tornano a partecipare, è perché incarna un'altra storia"