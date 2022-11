Lukoil Priolo, governo verso nazionalizzazione della raffineria

Economia

Price cap, caos in Ue: il prezzo del gas torna a salire

L’ipotesi avanzata dalla Commissione europea non piace agli Stati che chiedevano con insistenza un limite alle contrattazioni ma nemmeno a coloro che erano contrari per principio a un intervento sul mercato. Per gli esperti, palazzo Berlaymont dovrebbe iniziare a studiare l’istituzione di un fondo comunitario per aiutare i Paesi che faticano di più a sostenere le bollette, mentre Gazprom minaccia di tagliare le ultime forniture che ancora transitano per i gasdotti ucraini

Appena nato e già sembra destinato a fallire. Il controverso price cap a 275 euro a megawattora proposto dalla Commissione europea scontenta tutti e mette i ministri dell'Energia, attesi a Bruxelles, davanti a un vicolo cieco. Dal quale sarà difficile uscire nelle settimane a venire

TUTTI SCONTENTI – La stragrande maggioranza dei Paesi - Roma in testa – avrebbe preferito un altro cap, non certo quello presentato da Ursula von der Leyen. Un punto su cui si accodano anche i contrari, guidati da Germania e Paesi Bassi, che del meccanismo invece non vogliono proprio sentir parlare. Anche i mercati sono scontenti, con il gas che ieri è tornato a volare sfiorando i 130 euro al megawattora ad Amsterdam con un aumento dell'8,34%, dopo aver toccato un massimo di giornata a 133,9 euro (+11%)