Lavoro, occupazione aumenta ma Italia ultima in Ue: i dati Eurostat

Nel IV trimestre tasso al 62,2%, 8,7 punti meno della media dell'Unione europea. Nel nostro Paese penalizzati soprattutto donne e giovani

In Italia nel quarto trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni cala di 0,1 punti sul terzo trimestre e aumenta di 0,2 punti sullo stesso periodo del 2023 fissandosi al 62,2% ma nonostante la crescita tendenziale aumenta il gap con la media Ue che si attesta a 8,7 punti dagli 8,6 del quarto trimestre 2023 E' quanto emerge dalle ultime tabelle pubblicate da Eurostat secondo le quali l'Italia è ultima tra i 27 per tasso di occupazione. Il divario per le donne è ancora più ampio con il tasso di occupazione che in Italia è al 53,1% e nell'Ue a 27 in media al 66,3% con 13,2 punti di distacco, in aumento dai 12,8 punti del quarto trimestre 2023.

Forte divario italiano per occupazione femminile e giovanile Per gli uomini in età da lavoro la distanza nel tasso di occupazione con l'Europa si è invece ridotta a 4,1 punti dai 4,3 del quarto trimestre 2023. Nel quarto trimestre 2024 infatti lavorava in Italia il 71,3% degli uomini tra i 15 e i 64 anni a fronte del 75,4% nell' Ue a 27. La distanza è ancora minore nella fascia degli uomini tra i 25 e i 54 anni, coorte centrale della popolazione in età da lavoro, ormai uscita dal percorso di formazione e non ancora in età da pensione, neanche anticipata, con l'87,5% al lavoro in Ue e l'84,4% in Italia. Per il nostro Paese il divario resta forte con l'Europa soprattutto per l'occupazione giovanile e per quella femminile. Per i maschi l'occupazione tra i 15 e i 24 anni è al 36,9% in media nell'Ue e al 23,6% in Italia. Il divario sale se si considerano uomini e donne. L'occupazione complessiva nella fascia più giovane è al 34,8% in Europa e al 19,2% in Italia, in calo di oltre un punto percentuale sul quarto trimestre 2023, con un divario con l'Ue che sale a 15,6 punti. Approfondimento I Paesi migliori e peggiori per essere una donna che lavora nel 2025