Fisco, cosa cambia per imposte di registro, bollo e catasto. Le novità

Introduzione

Ci sono importanti novità in materia fiscale. Anzitutto, il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell'imposta competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all'ufficio. Per incentivare l'uso dei canali online, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l'accesso "fuori convenzione" ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale. Razionalizzata infine la disciplina riguardante l'imposta di bollo e i tributi speciali, con focus particolare sulla demateralizzazione di documenti e atti.