Evasione, 1.274,5 miliardi non versati. La classifica delle regioni

Introduzione

In Italia ci sono 22,8 milioni di contribuenti che hanno debiti aperti con il Fisco. Secondo un’analisi dell’Ufficio Studi della Cgia, su dati forniti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e altri enti fiscali, la fetta di evasori più consistente è composta da persone fisiche: 19,2 milioni, di cui 16,3 milioni sono lavoratori dipendenti, pensionati e percettori di altre forme di reddito (come quelli da beni mobili e beni immobili). Poi ci sono 3,6 milioni di persone giuridiche (società di capitali, enti commerciali, cooperative e così via) e 2,9 milioni che svolgono un’attività economica: artigiani, commercianti, liberi professionisti.

Tra tasse, contributi, imposte, multe e bollette non riscosse – nel periodo che va dal 2000 al 2024 – le somme dovute e non riscosse dal Fisco e da altri enti con poteri fiscali sono arrivate a superare i mille miliardi di euro, per la precisione 1.274,5 miliardi. Al netto delle persone nel frattempo decedute, delle imprese cessate, dei nullatenenti e dei contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva, l'importo potenzialmente aggredibile si riduce però drasticamente, crollando a poco più di 100 miliardi di euro (7,9% del totale). L’analisi territoriale della provenienza dei debiti mostra grandi differenze tra le regioni italiane.