Evasione, recuperati 33,4 miliardi nel 2024: dati Agenzia Entrate

“La nostra visione è chiara, non c'è spazio per chi vuole fare il furbo, ma chi è onesto e si trova in difficoltà, va aiutato” la premier Meloni commenta così il dato record ottenuto dalla lotta contro l'evasione: nel 2024 sono stati riportati nelle casse dello Stato 33,4mld di euro, di cui quasi l'80% dovuto al recupero dell'evasione fiscale, che tocca il livello più alto di sempre. L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione certifica anche l'aumento delle somme versate spontaneamente dai cittadini, e la flessione degli incassi da rottamazione e pace fiscale. Un recupero ottenuto “anche grazie a specifiche norme che sono state introdotte da questo governo” dice soddisfatta la presidente del consiglio Giorgia Meloni, richiamando le misure contro il fenomeno delle attività apri e chiudi. “Ci accusano di aiutare gli evasori, di allentare maglie del fisco, persino di nascondere dei condoni immaginari. Sono tutte bugie”, afferma la premier, che assicura.

I dati delle agenzie L'attività condotta dalle due agenzie nel 2024, illustrata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone, ha portato la lotta all'evasione ad incassare complessivamente 33,4mld, 2 miliardi in più rispetto al 2023. Il 6,5% in più: il risultato più alto di sempre dal recupero dell'evasione fiscale. Inoltre, 7,1 miliardi di euro sono recuperi non tributari, come ad esempio multe, Tari o Imu, conseguiti per conto di altri enti. Aumentano anche le somme versate spontaneamente dai cittadini, il cui gettito tocca quota 587 miliardi "Una maggiore fedeltà fiscale" commenta Carbone "che possiamo definire strutturale".

Partita Iva Per quanto riguarda l'attività antifrode, i controlli di rischio e preventivi hanno assicurato 5,8mld di spese minori al bilancio dello Stato. Su questo vengono inclusi crediti fittizi, indebite compensazioni e rimborsi Iva non spettanti. Inoltre, le norme contro le cosiddette partite Iva apri e chiudi, hanno visto la chiusura d'ufficio di 6mila attività autonome. Volano anche i rimborsi fiscali: nel 2024 toccano i 24,2 miliardi, con un aumento di quasi due miliardi, di cui poco meno di 21 miliardi sono andati al settore produttivo e oltre 3 alle famiglie.

Nuove proposte Prosegue intanto il pressing della Lega per una nuova rottamazione delle cartelle. Il partito di Matteo Salvini terrà domani una riunione operativa, che vede all'ordine del giorno la pace fiscale. Verrà poi promossa l'8 e 9 marzo mobilitando i gazebo nelle piazze. Nella maggioranza c'è però FI, che spinge invece per il taglio dell'Irpef al ceto medio. Il viceministro Leo, esponente FdI, ricorda che sul fronte della riscossione esiste anche il tema del magazzino "Lo stock ha superato circa 1,2mld e bisogna trovare una soluzione. La prospettiva indicata da Leo è una riscossione che dispieghi i suoi effetti in un orizzonte temporale limitato di cinque anni.