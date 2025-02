Superbonus, quando si può usufruire dello sconto in fattura? I requisiti

Introduzione

Fino a quando può proseguire lo sconto in fattura per gli interventi col Superbonus? Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 26 del 12 febbraio 2025, con cui ha fornito precisazioni sul divieto generale di usufruire di modalità alternative alla detrazione, come appunto lo sconto in fattura o la cessione del credito. Esistono infatti alcune deroghe a tale blocco, applicabili solo in caso di stringenti condizioni.