Bonus casa, con l'obbligo di residenza a rischio il 50%. Cosa fare

Introduzione

Il bonus casa, prorogato anche nel 2025, prevede la detrazione Irpef al 50% per la prima casa e al 36% per la seconda. Ma ancora non è chiaro quale aliquota debba essere applicata nel caso in cui una persona acquisti un immobile e, solo dopo i lavori di ristrutturazione, vada ad abitarci stabilmente. Confedilizia suggerisce di attenersi all'interpretazione che l'Agenzia delle entrate ha fornito, nel 2023, sul Superbonus, in un caso simile, dove a essere applicata è stata la detrazione più elevata.