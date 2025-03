Fisco, regole più vantaggiose per il Terzo settore. Cosa cambia

Introduzione

Per il Terzo settore sono in arrivo nuove norme tributarie più vantaggiose, dopo il via libera definitivo della Commissione europea. È "un traguardo atteso da anni", che consentirà di "dare finalmente stabilità e certezze" agli organismi che in Italia perseguono obiettivi solidaristici, ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone. Ecco le novità