Bonus giovani under 35, cosa prevede il decreto attuativo

La ministra del Lavoro Elvira Calderone ha firmato il decreto attuativo che prevede l'esonero contributivo per l'assunzione di under35 mai occupati a tempo indeterminato. Il contributo riconosce ai datori di lavoro privati, che assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato, fino a 24 mesi di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 500 euro. Se l'assunzione avviene al Sud o nelle Isole, il bonus può arrivare fino a 650 euro

Buone notizie per il bonus giovani. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo dell'esonero contributivo per assunzioni di persone sotto i 35 anni mai occupate a tempo indeterminato, previsto dal decreto Coesione del 2024.

Di cosa si tratta

Il bonus giovani riconosce ai datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato, oppure trasformano il contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto stabile, fino a 24 mesi di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore. Questo tetto massimo può essere aumentato fino a 650 euro al mese nel caso in cui l’assunzione sia effettuata presso una sede o unità produttiva nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Attenzione ai requisiti: l’esonero spetta ai datori di lavoro che non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo oppure a licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione. Il bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027.

I fondi

Per il bonus giovani il governo ha previsto lo stanziamento fino a 1,429 miliardi di euro a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. L’efficacia delle misure era subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea (così come previsto dall’articolo 22, comma 11 del decreto Coesione), con il via libera di Bruxelles puntualmente arrivato lo scorso 31 gennaio. Il decreto passa ora al vaglio dei competenti organi di controllo.