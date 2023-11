Senza scadenza, confezioni intramontabili del packaging made in Italy

14/21 Senza scadenza (Ultra, © Lit Edizioni)

L’iconica scatola di latta dei biscotti Krumiri Rossi. “Nel 1998 l’allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ricevette in dono una selezione dei migliori prodotti del Piemonte, ma uno in particolare catturò il suo palato, come scrisse entusiasta in una lettera in cui ringraziò per il pensiero, e soprattutto per ‘the wonderful Krumiri’” si legge in Senza scadenza