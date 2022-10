La maledizione del Dakota-Il backstage, la 12ore di Beatles e Polanski

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Si intitola La maledizione del Dakota - Il backstage ed è una giornata intera da trascorrere a suon di White Album dei Beatles e spezzoni del film Rosemary’s Baby. È un evento culturale che si terrà sabato 29 ottobre a Voghera, in provincia di Pavia, dove dalle 10.30 di mattina fino alle 22.30 è attesa una dodici ore dedicata a tematiche e personaggi trattati nel libro di inchiesta sul satanismo nella musica e nel cinema La maledizione del Dakota. Rosemary’s Baby, Cielo Drive, John Lennon e altri fatti oscuri (IL LIBRO).



Il saggio, pubblicato per Arcana Edizioni nel 2022 dalla giornalista di Sky Tg 24 Camilla Sernagiotto, tratta diversi argomenti in cui la cultura si intreccia con la cronaca nera. Quest'ultima, la cronaca nera, è la grande protagonista delle pagine del libro La maledizione del Dakota, specialmente in due dei suoi capitoli più sanguinari ed efferati: da un lato c’è l’eccidio di Cielo Drive, la strage compiuta dalla setta di Charles Manson (che nell’agosto del 1969 ha massacrato l'attrice Sharon Tate, incinta all’ottavo mese e mezzo di gravidanza e alcuni suoi ospiti nella villa che condivideva con il marito Roman Polanski); dall'altro c’è l’omicidio di John Lennon per mano del suo fan squilibrato Mark Chapman, che gli sparò l’8 dicembre 1980 davanti al palazzo Dakota in cui Lennon abitava con Yoko Ono a New York.

Tutti i personaggi e le tematiche trattate dal saggio pubblicato da Arcana verranno ripercorse e approfondite in una giornata all’insegna di cinema, musica, letteratura, fotografia e arte a Voghera, città natale dell'autrice de La maledizione del Dakota.

Presso il circolo Il Ritrovo - ospitato in uno dei palazzi più antichi e iconici della città di Voghera (edificio che inoltre ricorda proprio il Dakota Building di New York) - ci saranno cinque masterclass tenute da esperti di varie branche culturali, oltre a una mostra fotografica a tema.

Più che una mostra di foto, si tratta di un percorso fotografico che attraverso immagini di Charles Manson, dell'occultista Aleister Crowley, dello scrittore J.D. Salinger e del suo romanzo Il giovane Holden, dell'attrice Sharon Tate, di Jimmy Page dei Led Zeppelin, John Lennon, Roman Polanski, Dennis Wilson dei Beach Boys eccetera racconterà una trama tanto intricata quanto coinvolgente. Il filo rosso che si dipana lungo la mostra fotografica, così come lungo tutto l’evento La maledizione del Dakota - Il backstage, è un ritornello di esoterismo, occultismo e satanismo, ciò che alimenta il mito del palazzo maledetto per eccellenza (il Dakota) e che fa lo stesso con molte rockstar e divi di Hollywood finiti parecchio male, spesso legati in qualche modo a nuovi culti e alla figura dell'esoterista Aleister Crowley.Il percorso fotografico e le lezioni di questa giornata ripercorreranno le macrostorie di cronaca, cultura e società targate Stati Uniti (ma anche Italia) analizzate nel saggio edito Arcana.

La maledizione del Dakota - Il backstage è un evento organizzato da Ascom Confcommercio Voghera, Città di Voghera, Confcommercio Pavia, Libreria Ubik Voghera, Associazione Artigiani Oltrepò Lombardo, Voghera da Scoprire, Pavia Uno TV, Beatlesiani d’Italia, la Provincia Pavese, Alessandra Bazardi Literary Agency e Voghera Film Festival, con il patrocinio del Comune di Voghera. Da un'idea di Simona Panigazzi, vicepresidente di Ascom Confcommercio Voghera, e di Alessandra Bazardi.