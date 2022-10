Voghera Film Festival, 3 giorni di cinema per festeggiare i 10 anni

Tre giorni di proiezioni, iniziative ed eventi che la città di Voghera, in provincia di Pavia, dedica alla grande passione che nutre per la settima arte: sabato 8, venerdì 14 e sabato 15 ottobre si celebrerà il decennale di questa kermesse cinematografica, supportata dall'associazione no profit Iria cultura. Il festival è suddiviso in quattro categorie competitive: cortometraggi internazionali, cortometraggio horror, sceneggiature di cortometraggi e sceneggiature di lungometraggi

A Voghera, in provincia di Pavia, è atteso per questo weekend il primo ciak (si fa per dire) del VFF: il Voghera Film Festival, che proprio quest'anno festeggia il 10º anniversario.

Per celebrare il decennale, questa edizione della kermesse cinematografica prevederà tre giorni di proiezioni, iniziative ed eventi tutte a uso e consumo dei cinefili italiani (e non solo).

Trattandosi di un festival che prevede tra le categorie competitive anche quella dei cortometraggi internazionali, infatti, il Voghera Film Festival richiama ogni anno appassionati del grande schermo provenienti anche al di fuori dei confini nostrani.

Sabato 8, venerdì 14 e sabato 15 ottobre sono le tre date da segnarsi a caratteri cubitali in agenda, se si è uno dei cinefili suddetti.

Dopo gli anni pandemici che avevano bloccato tutto quanto, VFF compreso, finalmente si torna a godersi in presenza la passione per il cinema e per la cultura.

La rassegna è supportata dall’associazione no profit "Iria cultura" e si dedica a promuovere il cinema nella città e nel territorio. Come dicevamo, anche quest'anno verrà proposta anche una selezione di cortometraggi internazionali, provenienti da diverse parti del mondo.

Nelle tre serate verranno premiati i titoli più validi delle quattro categorie competitive in cui è suddiviso il festival: cortometraggi internazionali, cortometraggio horror, sceneggiature di cortometraggi e sceneggiature di lungometraggi. Tutti gli eventi, le proiezioni, le iniziative e le presentazioni che si svolgono sotto il cappello del Voghera Film Festival si svolgeranno presso il Teatro dei Padri Barnabiti a Voghera, con ingresso libero.



Di seguito trovate il programma nel dettaglio.