Apartment 7A, il film sarà un prequel di Rosemary’s Baby

All'inizio di quest'anno il magazine statunitense Collider ha annunciato un progetto assai misterioso della Paramount intitolato Apartment 7A.

Si sapeva soltanto che Julia Garner di Inventing Anna sarebbe stata la protagonista e che John Krasinski di A Quiet Place avrebbe dovuto produrre. In queste ore il sito web americano specializzato nel genere horror, Bloody Disgusting, ha rivelato alcuni dettagli che fanno capire che si tratta di un prequel super segreto di Rosemary's Baby, il classico diretto da Roman Polański nel 1968.

Alcuni segreti di post-produzione appena svelati indicherebbero proprio che quell’appartamento 7A del titolo sarebbe quello in cui Rosemary (interpretata da Mia Farrow) e Guy (John Cassavetes) vanno ad abitare da neo-sposini. Parliamo dell’appartamento al settimo piano del Bramford, nome fittizio con cui l’autore americano Ira Levin ha chiamato il palazzo del suo omonimo romanzo, di cui la pellicola di Polański è un adattamento. Un palazzo dietro cui si cela il celeberrimo Dakota Building, l’edificio di New York in cui è stato girato il film (solo per quanto riguarda gli esterni, per gli interni la produzione ha dovuto ricostruire il set negli studi cinematografici della Paramount di Los Angeles).



Dalle indiscrezioni rivelate da Bloody Disgusting, riprese anche da Collider, si presume che il film prequel sarà incentrato su Terry Gionoffrio, interpretata nel 1968 da Victoria Vetri. L’attrice, classe 1944 e oggi 77enne, recitava nei panni della ragazza sbandata raccolta dalla strada dai coniugi Castavet (i vicini di casa di Rosemary e Guy, Minnie e Roman). Costoro la ripuliscono e la ospitano a casa propria, in quello che all’inizio sembra essere un atto filantropico. Si capirà invece che nei piani della coppia c’era ben altro…

Terry nel film originale si getta dalla finestra (del settimo piano, dato che l’appartamento dei Castavet è attiguo a quello dei Woodhouse, il cognome di Guy e il cognome da sposata di Rosemary).

Questo prequel racconterà il momento in cui Terry e Rosemary si incontreranno per la prima volta (nell’originale si sono incontrate la prima e l’ultima volta, dato che Terry dopo poco si è ammazzata).



Le due stringono amicizia nella lavanderia “che mette i brividi”, come nota Rosemary. Si tratta di un momento in cui la protagonista si sente isolata e sola, quindi conoscere una giovane di circa la sua età in quel palazzo strano e inquietante è per lei di conforto. Rosemary si scusa perché si ritrova a fissare Terry, ma dice che pensava che fosse "Victoria Vetri, l'attrice". "Me lo dicono tutti. Ma io non vedo questa grande somiglianza", risponde lei. E invece è proprio così, nel senso che l’attrice che la interpreta sul set di Polański è proprio Victoria Vetri (che però è accreditata con lo pseudonimo di Angela Dorian).

È lei che le racconta di essere una tossicodipendente in via di guarigione che la dolce coppia di anziani, i Castavet del settimo piano, hanno accolto a braccia aperte. Non molto tempo dopo il loro incontro, il corpo esamine di Terry verrà ritrovato all'ingresso del Bramford, sfracellatosi a terra: la ragazza pare si sia gettata dall'appartamento del settimo piano. Quindi forse l’appartamento 7A del titolo di questo film in cantiere è l’abitazione dei Castavet, non quella dei Woodhouse…