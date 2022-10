La ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween prosegue e si appresta a vivere tre weekend da brivido (oltre che da divertimento puro). In occasione del 31 ottobre, l'appuntamento imperdibile è con l’Halloween Party: una 14 ore non stop di energia, tra musica e adrenalina. Ospite d'onore sarà uno dei rapper tra i più amati d'Italia, che trasformerà la piazza in una discoteca all'aperto sulle note dei suoi successi. Con lui ci saranno Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto, Matteo Campese e DJ Sautufau di RTL 102.5

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween prosegue con grande successo, apprestandosi a vivere tre grandi weekend che lasceranno il segno.

In occasione del 31 ottobre, l'appuntamento imperdibile è con l’Halloween Party: una 14 ore no stop di divertimento, tra musica e adrenalina.

Ospite d'onore sarà uno dei rapper più amati d'Italia: J-Ax. Sarà lui a Trasformare la piazza in una discoteca all'aperto, sulle note dei suoi successi. E sul grande palco montato per ospitare il suo concerto ci sarà la radio partner dell’evento RTL 102.5, con protagonisti i suoi conduttori numero uno: Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto, Matteo Campese e DJ Sautufau.



Anche i venerdì sono notevoli: venerdì 21 e 28 ottobre, così come il 4 novembre, ci saranno i Venerdì da Paura, speciali serate che dalle 17 alle 22 intratterranno con tante novità. Una da non perdere? La Foresta Maledetta, un suggestivo percorso infestato dai mostri dei più celebri film di paura. Una vera e propria walk of Fame del brivido, insomma!



Sono poi previsti molti altri appuntamenti da brivido, tutti per festeggiare a tema 'notte delle streghe' la fine di questo mese e l'inizio di novembre. Tuttavia a fare da prima donna è senz'altro il party del 31 ottobre.

È incominciato il conto alla rovescia che ci separa dalla notte più tenebrosa (ma in questo caso anche più divertente ed adrenalina) dell’anno.



In occasione dell’annuale Halloween Party di Gardaland, il parco divertimenti rimarrà aperto dalle 10 alle 24.