In Duomo il festival di Fedez, la musica che fa bene

Musica ancora protagonista a Milano. Il 28 giugno Fedez porta in piazza Duomo un vero e proprio festival completamente gratuito. Un concerto all’insegna della solidarietà a favore della Onlus TOG - TOGETHER TO GO , che segna anche il riavvicinamento tra Fedez e J-Ax. Sul palco anche Dargen D’amico, Ghali, Tananai, M¥SS KETA e molti giovani artisti della scena contemporanea. Abbiamo incontrato Fedez e J-Ax per scoprirne i dettagli

Un evento organizzato con il patrocino del Comune di Milano e fortemente voluto da Fedez. I fondi raccolti - grazie al numero solidale che sarà attivo dal 5 giugno - saranno donati dalla Fondazione Fedez a TOG - TOGETHER TO GO , la Onlus diventata un centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare paralisi cerebrali infantile e sindromi genetiche con ritardo mentale. Onlus che la Fondazione Fedez E.T.S. ha supportato anche in passato.

LOVE MI A SUPPORTO DELLA ONLUS TOG

“È da un anno,” ci racconta Fedez, “che mi sono veramente innamorato del progetto TOG -TOGETHER TO GO, quindi sto cercando in tutti i modi di perseguire l'obiettivo che mi sono dato. Alla fondazione TOG mancano diversi milioni di euro per finire la costruzione del centro e io mi sono posto l'obiettivo di riuscire a raccogliere questi soldi. Abbiamo cominciato con il progetto dell'album, abbiamo poi continuato con l’opera esposta in Triennale e da lì mi è venuta l’idea di organizzare un concerto che potesse raccogliere fondi. Innanzitutto attraverso un numero verde solidale, tutte le persone che partecipano attivamente per vedere il concerto e anche tutte quelle che lo seguiranno in televisione, non dovendo pagare un biglietto, potranno essere parte integrante di questa iniziativa mandando un sms. Dall’altra parte attraverso il mio ufficio – fatto di 30 persone e composto per l’80% da donne - che lavora pro bono per questo evento che costa migliaia di euro, e che quindi ringrazio. Noi copriremo solo le spese, non guadagneremo nulla dall’organizzazione, tutto quello che sarà extra verrà donato interamente a TOG. E poi attraverso gli sponsor. Colgo l’occasione per esortare sponsor, brand, aziende ad aderire a questa iniziativa e ci tengo a ringraziare chi ha già aderito”.

“Voglio cercare di trasmettervi il motivo per il quale io mi sono innamorato di questa Onlus”, ha aggiunto Fedez, che ha conosciuto questa associazione tramite La Pina e Dargen D’Amico. “TOG è un centro di eccellenza fin troppo poco conosciuto perché l'attività che svolge - in modo totalmente gratuito – è un fiore all’occhiello non solo per l'Italia ma per tutta Europa. Fanno qualcosa di incredibile, e probabilmente anche poco accattivante, perché per questi bambini non c’è una cura. Ma tramite le riabilitazione di TOG, bambini costretti nell’immobilità totale possono raggiungere grandi risultati, come per esempio il dono della lettura che apre loro un mondo.”