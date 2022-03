Fedez, i bambini del reparto di Pediatra gli inviano un tenero regalo

Dopo l’operazione al pancreas, Fedez è ancora in ospedale. I suoi fan sono in attesa di aggiornamenti, anche perché per due giorni sia il cantante che sua moglie Chiara Ferragni non hanno aggiornato i rispettivi profili social. Tuttavia Fedez ha “rotto” il silenzio per un’occasione davvero importante , rivolgendosi a delle persone molto speciali.

Il regalo dei bambini del reparto di Pediatria al cantante

Non poteva proprio tirarsi indietro Fedez dopo aver ricevuto dai bambini presenti all’interno del reparto di Pediatria un regalo molto speciale. I piccoli, infatti, gli hanno regalato un biglietto verde e pieno di cuori colorati, ognuno recante il nome di chi vi ha partecipato. Questo il messaggio contenuto all’interno: “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi! Con affetto… Disumano!”

Disumano non è un termine messo lì casualmente. Per chi non lo sapesse, infatti, è una citazione del sesto album di Fedez uscito lo scorso 26 novembre 2021, che s’intitola appunto Disumano. A tal proposito, il cantante ha deciso di prendere il telefono e condividere una storia Instagram per ringraziare i bambini. Pur non parlando, Fedez ha aggiunto un cuore e un emoticon in segno di apprezzamento.

C’è tantissimo affetto, dunque, nei confronti del cantante. Un qualcosa che, in realtà, c’è sempre stato anche prima di scoprire la patologia al pancreas. Infatti, i Ferragnez godono di tanto sostegno e affetto da parte di milioni di fan, sia sui social che nella vita reale. In giornate impegnative e intense come queste, Federico può contare sulla forza delle tante persone che gli vogliono bene e gesti come questi non possono che accelerare il processo di ripresa, strappandogli un sorriso. Appena se la sentirà, Fedez tornerà a essere attivo come sempre fatto, condividendo così le sue giornate. Ai fan, quindi, non resta che aspettare.