A Milano la presentazione del libro La maledizione del Dakota

Si terrà domani alle 18.30 presso l'Ostello Bello di Milano la presentazione del libro “La maledizione del Dakota. Rosemary’s Baby, Cielo Drive, John Lennon e altri fatti oscuri” (Arcana Edizioni) di Camilla Sernagiotto. Dialoga con l'autrice Matteo Campese, autore televisivo, scrittore e speaker radiofonico. Durante la presentazione, in collaborazione con Libreria Verso, si ascolteranno alcune canzoni menzionate nel libro. A seguire dj set.

Il libro

Dall’omicidio di Sharon Tate da parte della setta di Charles Manson all’assassinio di John Lennon, sono molti i misteri e le coincidenze che legano morti violente e sospette al Dakota, celebre palazzo di New York. Qui fu girato il film Rosemary’s Baby di Roman Polanski, marito di Sharon Tate, e davanti all'edificio fu ucciso John Lennon. Pare anche che sia stato teatro di riti satanici, legato al celebre esoterista Aleister Crowley.

Questo avvincente saggio spiega in maniera ben documentata ma anche assai accattivante che – per quanto sia stato il White Album dei Beatles a entrare nel processo dell’omicidio della moglie di Roman Polanski (l’attrice massacrata all’ottavo mese e mezzo di gravidanza dai seguaci della setta di Manson) – in realtà forse non è stato quel disco a ispirare il delirio omicida ma un altro famoso “monumento” dello spettacolo: il Dakota.