Difesa, Urso: "Italia ha grandi imprese nel settore sicurezza"

“Abbiamo un sistema produttivo che ha delle grandi imprese, tra l’altro sotto controllo pubblico, che operano nel campo della difesa, dello spazio, dell’energia”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, all’indomani della decisione di aumentare al 5% del Pil le spese di difesa per la Nato. Intervistato durante il programma Sky TG24Economia, il ministro ha sottolineato: “Il sistema industriale italiano può ben rispondere alle esigenze di diversificazione produttiva per soddisfare anche le filiere del sistema di sicurezza e difesa largamente intesa, per esempio il settore dello spazio, dove noi siamo uno dei grandi attori mondiali”.