Un piccolo raduno anti-immigrazione è stato organizzato a Sydney dal gruppo Put Australia First, che ha criticato il governo per le azioni successive all’attacco di Bondi Beach
Australia, raduno anti-immigrazione a Sydney
