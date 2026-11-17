A scatola chiusa, viaggio nella casa delle scatole tra memoria, immaginario e curiositàLifestyle
Un'esplorazione dentro una casa molto particolare, fatta di dieci stanze e centinaia di scatole, tra ricordi, desideri, oggetti da collezione e storie personali. A scatola chiusa. L’incontenibile bellezza delle confezioni racconta il significato di ciò che scegliamo di conservare, attraverso lo sguardo di archeologi, psicologi, prestigiatori, critici cinematografici, pubblicitari, antropologi e persino un prete. A firmarlo è la giornalista e scrittrice Camilla Sernagiotto
Dalla latta dei biscotti al cofanetto dei cosmetici, dalla confezione diventata oggetto da collezione alla scatola che continuiamo a conservare anche quando il prodotto non esiste più: le confezioni fanno parte della nostra quotidianità e spesso acquistano un valore che va ben oltre la loro funzione originaria. È da questa relazione con gli oggetti che nasce A scatola chiusa. L’incontenibile bellezza delle confezioni, il nuovo libro della giornalista e scrittrice Camilla Sernagiotto, pubblicato da Ultra.
Il volume, corredato di centinaia di foto a colori di scatole iconiche che hanno fatto la storia, è un viaggio tra packaging, design, memoria e immaginario, ma anche un racconto personale. Per l’autrice, infatti, le scatole sono una vera ossessione e una collezione che accompagna tutta la sua vita. Il libro diventa così anche un’autobiografia attraverso gli oggetti che scegliamo di conservare.
Il 3° capitolo di un percorso tra bellezze da collezione
A scatola chiusa rappresenta il terzo capitolo ideale di un percorso iniziato con Senza scadenza. L'intramontabile packaging made in Italy e proseguito con Cose molto italiane. Le icone che hanno fatto la storia del Made in Italy.
Questa volta al centro c’è la scatola, osservata come involucro, protezione, elemento decorativo, strumento di comunicazione, oggetto del desiderio e custode di memoria.
"Questo libro nasce come il terzo capitolo ideale di quel percorso. E le scatole sono da sempre la mia ossessione numero uno", racconta Sernagiotto.
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Un’ossessione iniziata prima dell’infanzia
Nel libro la fascinazione per le scatole viene fatta risalire simbolicamente al grembo materno, la prima forma di contenitore protetto e separato dal mondo esterno. Poi arriva l’infanzia, con la raccolta di scatole di latta, legno, plastica, vetro, cartone e carta: oggetti preziosi o comuni, eleganti o kitsch, antichi o industriali.
"Io colleziono scatole. Ne colleziono da tutta la vita", spiega l’autrice.
La collezione diventa anche un modo per mettere ordine: una scatola può contenere oggetti, ricordi, frammenti di vita e, a sua volta, altre scatole.
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La memoria di Nonna Bianca
Al centro del racconto c’è anche Nonna Bianca, la nonna paterna dell'autrice alla quale il libro è dedicato e dalla quale Sernagiotto racconta di avere ereditato la passione per le scatole.
Tra i ricordi più importanti c’è un mobiletto cinese composto da numerosi piccoli cassetti e vani, tutti archetipi di scatole (e pieni zeppi di scatole, scatoline, contenitori di ogni tipo, racconta Sernagiotto), appartenuto a sua nonna e letteralmente adorato dall'autrice da quando era bambina e poi ricevuto in dono per il diciottesimo compleanno, il 7 ottobre 2000. Ancora oggi è presente nello studio della giornalista e scrittrice.
La scatola diventa così anche memoria familiare: può custodire fotografie, biglietti e piccoli oggetti, ma finisce per diventare essa stessa un pezzo della storia di chi la possiede.
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Una casa piena di scatole e di ospiti
La struttura del libro A scatola chiusa segue la metafora di una casa composta da dieci stanze: cucina, bagno, camera da letto, cameretta, studio, salotto, ripostiglio, soffitta, garage e cantina. Ogni ambiente rappresenta un diverso universo di contenitori, dalla memoria alimentare agli oggetti della cura, dal desiderio all’immaginazione, fino alle fondamenta simboliche dell’immaginario.
Ma questa casa non è abitata soltanto dalle scatole. È piena di ospiti provenienti da discipline molto diverse, chiamati a raccontare che cosa rappresenti una scatola attraverso il proprio mestiere.
Entrano così l’archeologo, lo psicologo, il prestigiatore, il critico cinematografico, il pubblicitario, l’antropologo e tantissime altre figure della cultura, della scienza, della tecnica e del commercio, persino un prete. Ognuno osserva lo stesso oggetto da una prospettiva diversa: l’archeologo ne legge le tracce nella storia delle civiltà, lo psicologo il rapporto con il contenere e il proteggere, il prestigiatore il legame con mistero e sorpresa. Il critico cinematografico la guarda attraverso immagini e narrazione, il pubblicitario attraverso comunicazione, desiderio e identità di marca, l’antropologo attraverso rituali e comportamenti, mentre il prete ne affronta la dimensione simbolica.
"Volevo che questa casa fosse abitata non soltanto dalle mie scatole, ma anche dalle persone e dai saperi che possono aiutarci a guardarle in modo diverso", spiega Sernagiotto.
Il risultato è un racconto corale nel quale la scatola supera i confini del packaging e diventa un punto d’incontro tra discipline, professioni e punti di vista.
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La scatola come metafora della mente
Nel libro c’è anche una prospettiva psicologica: la scatola può essere letta come una metafora della mente, uno spazio capace di tenere insieme, separare e organizzare.
Chiudere qualcosa non significa necessariamente nasconderlo. Può voler dire proteggerlo, conservarlo, metterlo temporaneamente al riparo per poterlo ritrovare. È lo stesso meccanismo che riguarda i ricordi: alcuni vengono esposti, altri riposti, ma ciò che viene chiuso non è per forza dimenticato.
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Perché continuiamo a conservare le scatole?
È una delle domande che attraversano tutto il volume: "Perché continuiamo a conservare le scatole?". La risposta passa dalla bellezza al design, dalla nostalgia al collezionismo, fino al gesto umano del custodire.
La scatola stabilisce un confine tra dentro e fuori, protegge ciò che contiene e, allo stesso tempo, crea attesa: per sapere cosa c’è dentro bisogna aprirla.
Il viaggio di A scatola chiusa parte quindi da un oggetto quotidiano per arrivare a una riflessione più ampia sul nostro rapporto con le cose, con i ricordi e con ciò a cui attribuiamo valore.
Perché una scatola, in fondo, non è soltanto una scatola: è il gesto di custodire. E aprirla può significare anche aprire una piccola parte di noi stessi.
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Senza scadenza (Ultra © Lit Edizioni)
Senza scadenza, confezioni intramontabili del packaging made in Italy
È uscito il libro “Senza scadenza. L’intramontabile packaging made in Italy” che mette insieme tutte le scatole, bottiglie, barattoli, flaconi e incarti memorabili dei prodotti cult italiani, raccontando i pack che non sono mai cambiati nel tempo. Dal vaso di Amarene Fabbri alla bottiglietta del Campari Soda, dalla scatoletta tonda di caramelle Tabù al barattolo del Borotalco Roberts, più di 100 confezioni di altrettanti prodotti iconici vengono analizzate e raccontate dalla giornalista Camilla Sernagiotto