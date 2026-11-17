Un'esplorazione dentro una casa molto particolare, fatta di dieci stanze e centinaia di scatole, tra ricordi, desideri, oggetti da collezione e storie personali. A scatola chiusa. L’incontenibile bellezza delle confezioni racconta il significato di ciò che scegliamo di conservare, attraverso lo sguardo di archeologi, psicologi, prestigiatori, critici cinematografici, pubblicitari, antropologi e persino un prete. A firmarlo è la giornalista e scrittrice Camilla Sernagiotto

Il volume, corredato di centinaia di foto a colori di scatole iconiche che hanno fatto la storia, è un viaggio tra packaging , design , memoria e immaginario , ma anche un racconto personale. Per l’autrice, infatti, le scatole sono una vera ossessione e una collezione che accompagna tutta la sua vita. Il libro diventa così anche un’ autobiografia attraverso gli oggetti che scegliamo di conservare.

Dalla latta dei biscotti al cofanetto dei cosmetici, dalla confezione diventata oggetto da collezione alla scatola che continuiamo a conservare anche quando il prodotto non esiste più: le confezioni fanno parte della nostra quotidianità e spesso acquistano un valore che va ben oltre la loro funzione originaria. È da questa relazione con gli oggetti che nasce A scatola chiusa. L’incontenibile bellezza delle confezioni, il nuovo libro della giornalista e scrittrice Camilla Sernagiotto , pubblicato da Ultra.

"Questo libro nasce come il terzo capitolo ideale di quel percorso. E le scatole sono da sempre la mia ossessione numero uno ", racconta Sernagiotto.

Nel libro la fascinazione per le scatole viene fatta risalire simbolicamente al grembo materno, la prima forma di contenitore protetto e separato dal mondo esterno. Poi arriva l’infanzia, con la raccolta di scatole di latta, legno, plastica, vetro, cartone e carta: oggetti preziosi o comuni, eleganti o kitsch, antichi o industriali.

Tra i ricordi più importanti c’è un mobiletto cinese composto da numerosi piccoli cassetti e vani, tutti archetipi di scatole (e pieni zeppi di scatole, scatoline, contenitori di ogni tipo, racconta Sernagiotto), appartenuto a sua nonna e letteralmente adorato dall'autrice da quando era bambina e poi ricevuto in dono per il diciottesimo compleanno, il 7 ottobre 2000. Ancora oggi è presente nello studio della giornalista e scrittrice.

Al centro del racconto c’è anche Nonna Bianca , la nonna paterna dell'autrice alla quale il libro è dedicato e dalla quale Sernagiotto racconta di avere ereditato la passione per le scatole.

Una casa piena di scatole e di ospiti

La struttura del libro A scatola chiusa segue la metafora di una casa composta da dieci stanze: cucina, bagno, camera da letto, cameretta, studio, salotto, ripostiglio, soffitta, garage e cantina. Ogni ambiente rappresenta un diverso universo di contenitori, dalla memoria alimentare agli oggetti della cura, dal desiderio all’immaginazione, fino alle fondamenta simboliche dell’immaginario.

Ma questa casa non è abitata soltanto dalle scatole. È piena di ospiti provenienti da discipline molto diverse, chiamati a raccontare che cosa rappresenti una scatola attraverso il proprio mestiere.

Entrano così l’archeologo, lo psicologo, il prestigiatore, il critico cinematografico, il pubblicitario, l’antropologo e tantissime altre figure della cultura, della scienza, della tecnica e del commercio, persino un prete. Ognuno osserva lo stesso oggetto da una prospettiva diversa: l’archeologo ne legge le tracce nella storia delle civiltà, lo psicologo il rapporto con il contenere e il proteggere, il prestigiatore il legame con mistero e sorpresa. Il critico cinematografico la guarda attraverso immagini e narrazione, il pubblicitario attraverso comunicazione, desiderio e identità di marca, l’antropologo attraverso rituali e comportamenti, mentre il prete ne affronta la dimensione simbolica.

"Volevo che questa casa fosse abitata non soltanto dalle mie scatole, ma anche dalle persone e dai saperi che possono aiutarci a guardarle in modo diverso", spiega Sernagiotto.

Il risultato è un racconto corale nel quale la scatola supera i confini del packaging e diventa un punto d’incontro tra discipline, professioni e punti di vista.