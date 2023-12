È uscita la serie audio ispirata al bestseller della giornalista Camilla Sernagiotto, pubblicato da Arcana e intitolato “La maledizione del Dakota. Rosemary’s Baby, Cielo Drive, John Lennon e altri fatti oscuri”. Il podcast svela in 8 puntate misteri e coincidenze che collegano morti violente di icone della musica, del cinema e dello spettacolo al rinomato palazzo di New York – il Dakota – dove fu girato il film di Roman Polanski (marito di Sharon Tate) e di fronte al quale fu ucciso l'ex cantante dei Beatles



È uscita La maledizione del Dakota - Il podcast, la serie audio ispirata al libro best seller della giornalista Camilla Sernagiotto, pubblicato da Arcana nel 2022 con il titolo di La maledizione del Dakota. Rosemary’s Baby, Cielo Drive, John Lennon e altri fatti oscuri. Il podcast è scritto e interpretato dalla stessa autrice del libro, Camilla Sernagiotto, e prodotto da Brandon Box, la casa di produzione italiana che negli ultimi tempi sta collezionando successi grazie al trionfo del suo ultimo film internazionale, Dampyr, che negli Stati Uniti sta riscuotendo un successo senza precedenti (in poche ore dall’uscita su Netflix, ha raggiunto il podio della classifica dei film più visti della piattaforma) e che per il nostro Paese segna un importante traguardo (anzi, un importante inizio): inaugura il BCU, il Bonelli Cinematic Universe, il primissimo universo cinematografico generato da un mondo fumettistico italiano che diventa concorrente dei cugini d’America, il MCU (Marvel Cinematic Universe) e il DCEU (DC Extended Universe).

Il podcast La maledizione del Dakota è un avvincente viaggio in otto puntate che racconta, analizza e svela misteri e coincidenze che collegano morti violente e sospette di icone della musica, del cinema e dello spettacolo al rinomato palazzo di New York, il Dakota appunto, dove fu girato il film Rosemary’s Baby di Roman Polanski (marito di Sharon Tate) e di fronte al quale venne brutalmente assassinato John Lennon.



Da omicidi celebri come quello di Sharon Tate per mano della setta di Charles Manson all’assassinio di John Lennon, questa serie audio passa al vaglio alcuni dei più inspiegabili e inquietanti misteri di Hollywood e del rock, spesso intrisi di satanismo e occultismo.



Potete guardare il trailer ufficiale di La maledizione del Dakota - Il podcast nel video che trovate in fondo a questo articolo. In fondo all’articolo trovate anche il teaser della prima puntata e il primo episodio rilasciato su Spotify, dal titolo Se quelle mura potessero parlare.



Un palazzo che si rivela un tempio di misteri inquietanti

Il Dakota, uno dei palazzi più antichi, iconici ed esclusivi di New York, è al contempo un tempio di misteri. Si dice che abbia ospitato riti satanici e che sia legato al famoso esoterista Aleister Crowley (fondatore del moderno occultismo e fonte di ispirazione per il satanismo). La faccia di Crowley compare sulla copertina del disco Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles. Il motivo di questa sua strana presenza? John Lennon impose al resto della band di inserirlo come grande ispiratore sia suo sia del gruppo. E, dato che Paul McCartney & Co. gli avevano già impedito di inserire Hitler, non hanno potuto controbattere: hanno accettato.

Una controversa fonte di ispirazione del rock e del cinema: Aleister Crowley

Aleister Crowley è una figura assai controversa che, a dispetto della strana e inquietante nomea che lo connota, è stato (e continua a essere) una fonte di ispirazione del rock, del cinema, dello spettacolo e dell’arte in generale. Negli anni Cinquanta, Crowley ispirò Anton LaVey, fondatore della Chiesa di Satana (di cui sarà Marilyn Manson sarà nominato reverendo). E LaVey collaborò con Polanski, suo grande fan, per conferire credibilità ai rituali satanici nel film Rosemary’s Baby. Sono tanti i fili invisibili che collegano misteri, omicidi, stragi e tragedie accadute in quel palazzo e nelle immediate vicinanze. O anche lontano, come ad esempio a Cielo Drive, a Los Angeles, poiché a ben guardare con il Dakota c'entra anche la strage di Cielo Drive compiuta dalla Family, la setta di Charles Manson, nella villa del regista Roman Polanski (eccidio in cui venne massacrata la moglie di Polanski, Sharon Tate, e suo figlio, dato che l’attrice era incinta, al nono mese di gravidanza).

Otto episodi per una serie che racconta tutto ciò che si cela dietro a quelle mura newyorkesi

Tratto dal fortunato libro best seller firmato dalla giornalista, scrittrice e filologa medievale Camilla Sernagiotto, La maledizione del Dakota - Il podcast è composto da otto episodi che, in modo ben documentato e anche accattivante, ci suggeriscono che, per quanto sia stato il “White Album” dei Beatles a entrare nel processo dell’omicidio della moglie di Roman Polanski, in realtà potrebbe essere stato un altro monumento dello spettacolo a ispirare il delirio omicida: il Dakota. La prima puntata si intitola Se quelle mura potessero parlare ed è ora disponibile in esclusiva su Spotify. Le restanti sette puntate usciranno nelle prossime settimane.

“Il Dakota, i suoi fantasmi, l’omicidio di Lennon e quel collegamento pazzesco con la strage di Cielo Drive”

“Negli ultimi due anni sono diventato un grande fruitore di podcast”, spiega Andrea Sgaravatti, CEO della casa di produzione Brandon Box che produce La maledizione del Dakota - Il podcast. “Il tipo di intrattenimento che consentono i podcast mi ha fatto pensare che fosse un tipo di linguaggio da esplorare con Brandon Box. Da mesi stiamo quindi lavorando ad alcuni progetti di podcast coerenti con la nostra linea editoriale, linguaggi diversi dal mistery al fantasy, dal thriller al fantascienza. Poi un giorno incontro Camilla Sernagiotto, amica ed ex collega che stimo tantissimo, con cui anni fa abbiamo realizzato la web series Il Saloon di Adele, mi porta il suo ultimo libro La Maledizione del Dakota e mi dice: ‘Perché non facciamo il podcast?’ Ci penso giusto il tempo di immergermi nella lettura del libro, di conoscere il Dakota, i suoi fantasmi, l’omicidio di John Lennon e quel collegamento pazzesco con gli omicidi di Cielo Drive. Ne parlo con il mio team… ed eccoci qui con le prime puntate del podcast già pronte per essere pubblicate!”, prosegue Sgaravatti. Brandon Box, oltre al podcast La maledizione del Dakota, sta lavorando al suo prossimo film internazionale che ha da poco annunciato: il live action Tiger Mask, con protagonista il mitico Uomo Tigre.



Di seguito trovate il trailer ufficiale della serie audio La maledizione del Dakota - Il podcast e il teaser della prima puntata, appena uscita in esclusiva su Spotify. Vi proponiamo anche il primo episodio rilasciato su Spotify, dal titolo Se quelle mura potessero parlare (che trovate in fondo).

