Almeno sei persone sono rimaste ferite in una serie di attacchi russi contro Izium che hanno danneggiato abitazioni e veicoli e provocando incendi. Lo riferisce Ukrinform, citando l'Amministrazione militare della città di Izium su Telegram. "Durante la notte tra il 26 e il 27 novembre 2026, il nemico ha lanciato un attacco combinato contro la città di Izium. Intorno alle 23:30, un colpo, presumibilmente proveniente da un sistema a lancio multiplo di razzi (Mlrs), ha colpito la zona Ipz. A seguito dell'attacco, diversi condomini, edifici amministrativi, la sede di un'azienda di servizi pubblici e alcuni veicoli hanno riportato danni, è inoltre scoppiato un incendio", si legge nel post.

Secondo l'Amministrazione militare municipale, in seguito, l'azione dei droni ha causato un incendio in un edificio di servizio, ha danneggiato abitazioni private nelle vicinanze del mercato ferroviario e ha colpito un condominio nella parte meridionale di Izium, provocando un incendio.