Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Usa concentrati Medioriente, grave carenza missili. LIVE
Il presidente ucraino ha detto che i ritardi nella consegna di missili antibalistici di vitale importanza stanno costando vite umane agli ucraini e lamentando che gli Stati Uniti non stiano esercitando una pressione sufficiente sulla Russia durante i colloqui di pace
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso profonda frustrazione nei confronti degli Stati Uniti, affermando che i ritardi nella consegna di missili antibalistici di vitale importanza stanno costando vite umane agli ucraini e lamentando che gli Stati Uniti non stiano esercitando una pressione sufficiente sulla Russia durante i colloqui di pace.
L'Ucraina ha intanto precistato che non stava cercando di estendere la guerra con la Russia alle coste libiche attaccando due navi russe al largo di Bengasi.
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Attacchi russi a Izium, danneggiate abitazioni e 6 feriti
Almeno sei persone sono rimaste ferite in una serie di attacchi russi contro Izium che hanno danneggiato abitazioni e veicoli e provocando incendi. Lo riferisce Ukrinform, citando l'Amministrazione militare della città di Izium su Telegram. "Durante la notte tra il 26 e il 27 novembre 2026, il nemico ha lanciato un attacco combinato contro la città di Izium. Intorno alle 23:30, un colpo, presumibilmente proveniente da un sistema a lancio multiplo di razzi (Mlrs), ha colpito la zona Ipz. A seguito dell'attacco, diversi condomini, edifici amministrativi, la sede di un'azienda di servizi pubblici e alcuni veicoli hanno riportato danni, è inoltre scoppiato un incendio", si legge nel post.
Secondo l'Amministrazione militare municipale, in seguito, l'azione dei droni ha causato un incendio in un edificio di servizio, ha danneggiato abitazioni private nelle vicinanze del mercato ferroviario e ha colpito un condominio nella parte meridionale di Izium, provocando un incendio.
Mosca ha accettato estensione negoziati a Europa
La Russia ha accettato di partecipare a colloqui di pace a quattro, che coinvolgeranno l'Europa, gli Stati Uniti e l'Ucraina: lo riferisce Rbc-Ucraina, citando sue fonti. Kiev prevede che il prossimo incontro si terrà entro i primi dieci giorni di dicembre e resta in attesa di una proposta da parte degli Stati Uniti riguardo a una
data precisa.
Secondo la fonte, garantire la partecipazione formale delle parti europee è fondamentale, poiché renderebbe più difficile una loro
successiva esclusione dai negoziati. L'Ucraina intende sollevare le questioni relative alla de-escalation e a un cessate il fuoco; tuttavia, la fonte stima che le probabilità di una riduzione della tensione, a seguito di questi colloqui, siano appena del 10%.
Attacchi con droni in regioni Mosca e San Pietroburgo
Nella notte, l'Ucraina ha lanciato un attacco con droni contro una fabbrica di gomma sintetica nella regione di Tula situata 200 chilometri a sud di Mosca prendendo di mira anche l'area di San Pietroburgo e la regione meridionale di Krasnodar, secondo quanto riferito dalle autorità locali e da testate indipendenti russe e ucraine.
Attacco russo a Zaporizhzhia provoca incendio in una fabbrica
Un incendio è divampato in una fabbrica in seguito a un attacco russo contro Zaporizhzhia. Lo riferisce l'agenzia Ukrinform, citando un post su Telegram di Mykhailo Semikin, capo ad interim dell'Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia. "Il nemico ha attaccato Zaporizhzhia. È stata colpita un'infrastruttura. L'attacco ha provocato un incendio in una fabbrica", si legge nel post. Un incendio era scoppiato in un magazzino in seguito a un attacco nel distretto di Bilotserkivskyi.
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Abbattuti 45 droni nel nord-ovest della Russia
Le difese aeree hanno abbattuto 45 droni nella regione di Leningrado, nel nord-ovest della Russia, durante la notte. Lo ha comunicato il governatore Alexander Drozdenko sul suo canale Telegram, spiegando che il ponte Ladozhsky non ha subito danni, ma è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni dei gruppi di fuoco mobili