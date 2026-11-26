I leader dei 27 si riuniscono per discutere il bilancio pluriennale 2028-2034 e le risorse destinate agli Stati membri. Tra i temi in agenda anche la successione alla presidenza della Bce. Prima del vertice, il confronto dei Paesi "Amici della coesione", con la partecipazione dell'Italia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si preannuncia articolato il Consiglio europeo straordinario che si apre oggi, giovedì 26 novembre, a Bruxelles. Al centro del confronto tra i 27 Paesi membri c'è il bilancio pluriennale dell'Unione per il periodo 2028-2034, uno dei dossier più delicati per il futuro europeo, perché definisce sia le risorse che gli Stati sono chiamati a mettere a disposizione sia la ripartizione dei fondi comunitari. Tra gli argomenti in agenda - su cui si confronterà anche la premier Giorgia Meloni, presente a Bruxelles - figura anche la successione alla guida della Banca centrale europea, come scritto dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nella lettera di convocazione inviata ai leader.

Il programma I lavori prendono il via alle ore 10 con una riunione dell'Eurogruppo in formato inclusivo. All'incontro intervengono la presidente della Bce, Christine Lagarde, e il presidente dell'Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, chiamati a presentare un quadro della situazione economica attuale. È inoltre previsto un momento di ringraziamento a Lagarde per il lavoro svolto alla guida dell'istituto di Francoforte dal novembre 2019 e per il suo contributo al progetto europeo. Il clou della riunione è nel pomeriggio, nello spazio riservato da Costa agli incontri informali tra due o più leader. Leggi anche Antitrust Ue, multa di 472 milioni a tre colossi delle fragranze