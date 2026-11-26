I leader dei 27 si riuniscono per discutere il bilancio pluriennale 2028-2034 e le risorse destinate agli Stati membri. Tra i temi in agenda anche la successione alla presidenza della Bce. Prima del vertice, il confronto dei Paesi "Amici della coesione", con la partecipazione dell'Italia
Si preannuncia articolato il Consiglio europeo straordinario che si apre oggi, giovedì 26 novembre, a Bruxelles. Al centro del confronto tra i 27 Paesi membri c'è il bilancio pluriennale dell'Unione per il periodo 2028-2034, uno dei dossier più delicati per il futuro europeo, perché definisce sia le risorse che gli Stati sono chiamati a mettere a disposizione sia la ripartizione dei fondi comunitari. Tra gli argomenti in agenda - su cui si confronterà anche la premier Giorgia Meloni, presente a Bruxelles - figura anche la successione alla guida della Banca centrale europea, come scritto dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, nella lettera di convocazione inviata ai leader.
Il programma
I lavori prendono il via alle ore 10 con una riunione dell'Eurogruppo in formato inclusivo. All'incontro intervengono la presidente della Bce, Christine Lagarde, e il presidente dell'Eurogruppo, Kyriakos Pierrakakis, chiamati a presentare un quadro della situazione economica attuale. È inoltre previsto un momento di ringraziamento a Lagarde per il lavoro svolto alla guida dell'istituto di Francoforte dal novembre 2019 e per il suo contributo al progetto europeo. Il clou della riunione è nel pomeriggio, nello spazio riservato da Costa agli incontri informali tra due o più leader.
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Il vertice degli "Amici della coesione" con l'Italia
Prima dell'avvio ufficiale del vertice è attesa anche la riunione dei Paesi appartenenti al gruppo degli "Amici della coesione", cui partecipa anche l'Italia. Un appuntamento che precederà il confronto tra i capi di Stato e di governo sui principali dossier comunitari. Nella visione del governo, i costi che rischia di pagare l'Italia, anche con l'ultimo negobox, sono troppi. Oggi il contributo annuale italiano è pari a 21,12 miliardi, nella proposta di Costa sale a 26,25 miliardi. Di contro, non migliorano le allocazioni sulle coesione. Anche sulle risorse proprie, l'Italia ha più di un dubbio allacciandosi alla posizione di Parigi, che le ha definite "virtuali".
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