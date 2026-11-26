Secondo il Financial Times, Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia, vengono usati da Pechino per eludere i divieti Usa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nvidia ha chiesto ai partner produttivi di sospendere le spedizioni di server verso Malesia, Singapore, Thailandia e Indonesia, mentre gli Usa inaspriscono i controlli sull’export per impedire alla Cina l’accesso alla capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale. Lo riferisce il Financial Times, citando tre fonti a conoscenza della vicenda. Non è chiaro se lo stop sia temporaneo.

Con stretta Usa sull'export per frenare l'accesso cinese all'IA I quattro Paesi del Sud-est asiatico sono diventati destinazioni privilegiate per gli sviluppatori cinesi di IA che cercano di accedere ai chip più avanzati di Nvidia, la cui esportazione è soggetta alle restrizioni di Washington, ricorda il Financial Times. Molti gruppi cinesi aggirano i controlli Usa affittando capacità di calcolo da fornitori di servizi cloud che acquistano server dotati di chip Nvidia. Il dipartimento del Commercio americano ha introdotto la scorsa settimana nuove norme per fermare questa pratica, dando ai fornitori di servizi cloud 90 giorni per ottenere una licenza, dimostrando che tra gli utenti finali non figurano soggetti sottoposti a restrizioni. "C'è questa nuova norma, ma nessuna indicazione su come applicarla", ha spiegato al Ft un dirigente del settore. "Sta provocando il caos nella regione". Approfondimento Nvidia, Trump: "Concederei la grazia a Jensen Huang"