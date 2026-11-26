"L'azione da SpaceX sarà trasferita il prossimo mese. L'azione che arriva direttamente da me sarà trasferita quando scadrà il mio periodo di blocco, a giugno dell'anno prossimo", ha scritto su X il magnate
Nel giorno del Ringraziamento, Elon Musk veste i panni di Babbo Natale. "Ogni bambino in America riceverà due azioni SpaceX, una dall'azienda e una da me personalmente", ha scritto su X. "L'azione da SpaceX sarà trasferita il prossimo mese. L'azione che arriva direttamente da me sarà trasferita quando scadrà il mio periodo di blocco, a giugno dell'anno prossimo", ha precisato.
Ipa/Sky TG24
SpaceX di Elon Musk è sopravvalutata? Cosa dicono i numeri
Il debutto della conglomerata tecnologica dell'imprenditore sudafricano sul Nasdaq ha segnato record storici: la capitalizzazione ha superato i 2mila miliardi di dollari, a fronte di ricavi che nel 2025 si sono fermati a 18 miliardi. Molti gli analisti che si sono chiesti se si sta forse sopravvalutando il suo valore. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri', di Sky TG24, andata in onda il 12 giugno