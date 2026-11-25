Il presidente Usa, in un’intervista al New York Post, ha anche esortato il ceo di Nvidia a "dire la verità" nell'audizione davanti al Congresso, prevista per la prossima settimana. "Non credo che debba avvalersi del Quinto Emendamento. Penso che la sua sia una storia interessante per l'opinione pubblica", ha osservato il tycoon. Nel frattempo, l’intervento del numero uno della Casa Binaca per reintegrare Huang ha scatenato un'alzata di scudi bipartisan e accuse di insider trading ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Donald Trump si è detto aperto alla possibilità di concedere la grazia a Jensen Huang, aggiungendo però che, con ogni probabilità, non ce ne sarà bisogno. "È sempre un'opzione, ma non credo sarà necessaria", ha affermato il presidente degli Stati Uniti in un'intervista al New York Post, esortando il ceo di Nvidia a "dire la verità" in vista dell'audizione davanti al Congresso, prevista per la prossima settimana. "Non credo che debba avvalersi del Quinto Emendamento. Penso che la sua sia una storia interessante per l'opinione pubblica - ha osservato Trump - Vorrei semplicemente che dicesse la verità". E sul ruolo del tycoon in tutta questa vicenda continuano a rincorrersi teorie e indiscrezioni.

Le accuse a Trump L'intervento di Trump per reintegrare il ceo di Nvidia ha scatenato un'alzata di scudi bipartisan, con qualcuno che ha sollevato anche lo spettro del crimine dell'insider trading per il tycoon. Secondo il Financial Times, il presidente Usa ha guadagnato fino a 15 milioni di dollari con il ritorno del manager alla guida della società. Per il quotidiano londinese, al 30 settembre Trump aveva fino a 370.000 azioni di Nvidia. Il numero di titoli in suo possesso non è chiaro e non è rivelato nelle sue dichiarazioni dei redditi, ma anche se fosse il minimo della forchetta indicata, ovvero 32.000 azioni, il tycoon avrebbe guadagnato 1,3 milioni con il rally di Nvidia. Per il board del Ft, l'intervento dell'inquilino della Casa Bianca crea un "precedente pericoloso" e dimostra un "livello non salutare di influenza del governo su una società" quotata. Oltre al fatto che rischia di insinuare in altri magnati della tecnologia l'idea di poter agire con impunità. Leggi anche Huang reintegrato da Nvidia, Trump ha guadagnato 15 milioni in 24 ore

Il Congresso in fibrillazione La questione agita anche il Congresso. Gregory Meeks, esponente di spicco del partito democratico nella Commissione Esteri della Camera americana, ha chiesto a Huang di testimoniare in un'audizione pubblica perché "gli americani meritano risposte agli interrogativi profondi che continuano a emergere riguardo a Nvidia e alla nostra sicurezza nazionale". Ma non sono solo i dem a chiedere conto al manager e a Trump. "Il reintegro di Jensen Huang non cancella le minacce alla nostra sicurezza nazionale. Restiamo determinati a ottenere risposte sul contrabbando dei prodotti Nvidia e il loro ruolo nel fare avanzare le capacità del nostro avversario sull'intelligenza artificiale", ha dichiarato il deputato repubblicano John Moolenaar. "Avevo messo in guardia fin dall'inizio l'amministrazione sul fatto che la Cina voleva ottenere i nostri chip più avanzati. La controversia su Nvidia e Megaspeed è solo la punta dell'iceberg e non è risolta dal reintegro di Huang", ha osservato il senatore del Grand old party Tom Cotton, assicurando che il Congresso americano continuerà a indagare. Approfondimento Cosa pensano gli americani del caso Huang?

Huang difende Trump Huang, dal canto suo, ha difeso il presidente degli Stati Uniti, dicendo che non è stato lui a farlo rientrare alla guida di Nvidia e che il board ha deciso in autonomia. Nella prima riunione ufficiale con i dipendenti, il manager ha ammesso di aver commesso "errori terribili" e di "non essere al di sopra del codice di condotta aziendale". Poi ha rivelato di andare in terapia tutti i giorni per un'ora e mezza al giorno, e che la conversazione che ha avuto con la moglie è stata la più difficile della sua vita. Inoltre, il cofondatore e Ceo di Nvidia ha dichiarato di non credere nella pianificazione della sua successione e ha assicurato di voler coltivare una prossima generazione di leader, in modo che ci siano molti suoi potenziali successori. Vedi anche Huang: "La scelta di Nvidia non dipende da Trump"

Le sfide per Nvidia Al momento i partner commerciali di Nvidia attendono di vedere come Huang gestirà i cambiamenti che interessano l'intero settore, nonché una questione che era già in discussione prima della sua partenza: la misura in cui l'azienda è disposta a supportare finanziariamente i propri clienti. Huang aveva già iniziato a ridimensionare quegli accordi. Il WSJ ha riportato che il, CEO è sempre più preoccupato del fatto che i principali clienti di Nvidia stiano pianificando di utilizzare chip alternativi e di ridurre la loro dipendenza dall'azienda, mentre gli impegni di Nvidia nella catena di approvvigionamento erano aumentati vertiginosamente. In una riunione prima della sua rimozione e successiva reintegrazione, Huang aveva descritto questi impegni come una "valanga" che rischiava di travolgerlo. Nel suo breve periodo come CEO ad interim, la responsabile finanziaria Colette Kress ha dichiarato agli investitori la scorsa settimana, durante la conference call sui risultati finanziari, che Nvidia manterrà un approccio "riflessivo" e "disciplinato", aggiungendo che l'azienda sta "valutando rigorosamente" le future acquisizioni. Separatamente, ha comunicato ad alcuni investitori che, pur continuando a sostenere le nuove realtà del cloud computing, Nvidia non offrirà supporto finanziario a tutte. Approfondimento Scandalo Nvidia, i migliori meme sul ritorno del ceo Huang