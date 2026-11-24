Sui social sono diventati virali video e immagini create con l’AI che raccontano il ritorno del ceo, la cui carriera era ormai data per finita. L’amministratore delegato di Nvidia il 12 novembre Huang si era dimesso dopo lo scandalo sulle sue relazioni extraconiugali, in particolare quella con una presunta spia cinese. "Sarò un ceo migliore la seconda volta", ha promesso Huang tornando nella sede californiana dell’azienda tra gli applausi dei dipendenti

Jensen Huang è stato reintegrato come presidente e ceo di Nvidia dopo lo scandalo che lo ha travolto: il 12 novembre Huang si era dimesso dopo le notizie emerse sulle sue relazioni extraconiugali, specialmente quella con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. I dipendenti di Nvidia hanno accolto con applausi il ritorno dell'amministratore delegato nella sede centrale dell'azienda a Santa Clara, in California: "Sarò un ceo migliore la seconda volta", ha promesso il ceo. Intanto, la morte e resurrezione della sua carriera ha fatto impazzire i social che hanno reso virali video creati con l’AI e meme di ogni tipo. Ecco i migliori.