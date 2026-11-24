Sui social sono diventati virali video e immagini create con l’AI che raccontano il ritorno del ceo, la cui carriera era ormai data per finita. L’amministratore delegato di Nvidia il 12 novembre Huang si era dimesso dopo lo scandalo sulle sue relazioni extraconiugali, in particolare quella con una presunta spia cinese. "Sarò un ceo migliore la seconda volta", ha promesso Huang tornando nella sede californiana dell’azienda tra gli applausi dei dipendenti
Jensen Huang è stato reintegrato come presidente e ceo di Nvidia dopo lo scandalo che lo ha travolto: il 12 novembre Huang si era dimesso dopo le notizie emerse sulle sue relazioni extraconiugali, specialmente quella con una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. I dipendenti di Nvidia hanno accolto con applausi il ritorno dell'amministratore delegato nella sede centrale dell'azienda a Santa Clara, in California: "Sarò un ceo migliore la seconda volta", ha promesso il ceo. Intanto, la morte e resurrezione della sua carriera ha fatto impazzire i social che hanno reso virali video creati con l’AI e meme di ogni tipo. Ecco i migliori.
Ironia di Trump
Il ritorno di Trump è stato accolto con favore da Donald Trump che ha seguito il flusso di meme sui social pubblicando lui stesso su Truth un video fatto con l’AI che associa il ritorno del ceo a Nvidia all’attentato subito dal presidente americano il 13 luglio 2024 durante la campagna elettorale. Huang è raffigurato al posto di Trump, con dei graffi insanguinati sulla faccia e circondato dagli agenti del secret service: in mano tiene un reggiseno rosso, a richiamare le relazioni extraconiugali di Huang che inizialmente gli erano costate il posto nell’azienda.
La resurrezione
Huang risorge da una bara in un altro video diventato virale sui social. Il ceo di Nvidia è disteso all’interno di una bara e a vegliare su di lui c’è una donna: probabilmente una delle amanti di Huang sospettata di essere una spia di Pechino. Mentre la donna si avvicina per un ultimo saluto, Huang si risveglia e la afferra per il collo uscendo dalla bara. In sottofondo la canzone The Time Is Now, storica sigla di ingresso sul ring del wrestler John Cena.
Popstar sul palco
Una folla in delirio accoglie Huang su un palco: il ceo di Nvidia entra in scena saltando come una popstar in un altro video social. Il pubblico lo applaude, i fuochi d'artificio lo avvolgono e Huang sorride compiaciuto.
La gara vinta
Jensen Huang vince una gara di canottaggio in un altro video creato con l'AI che racconta la rivincita del ceo, tornato alla guida di Nvidia dopo lo scandalo che lo ha travolto. Huang, in piedi davanti all'imbarcazione, balla a ritmo mentre alcune donne, che raffigurano le relazioni extraconiugali dell'uomo, remano con velocità superando le altre canoe in gara.
Ritorno con vendetta
Huang torna in ufficio con una pistola giocattolo: “Sono tornato e voi siete licenziati”, afferma il ceo che genera il panico sparando colpi di vernice contro tutti i dipendenti dell’azienda che incontra sulla sua strada.
Ansa / Sky TG24
Jensen Huang torna a Nvidia, perché l’azienda è cruciale per l'IA
Il consiglio di amministrazione della società ha deciso di riportare Huang alla guida in qualità di Ceo. Riprende così il timone di un colosso che non fornisce solo i chip per la rivoluzione dell’intelligenza artificiale: Nvida è diventata anche azionista di moltissime grandi società, arrivando a investire finora, nel 2026, ben 99 miliardi di dollari. Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di Sky TG24, andata in onda il 23 novembre