Previsto l'ingresso di ulteriori gruppi di concessionarie

Amazon ha fatto sapere che, nei prossimi mesi, è previsto l'ingresso di ulteriori gruppi di concessionarie. Attraverso la piattaforma Amazon Autos, i clienti potranno consultare un'ampia gamma di veicoli disponibili ed effettuarne la prenotazione ai fini dell'acquisto. Sarà inoltre possibile visualizzare i prezzi e le opzioni di pagamento, inclusa una valutazione indicativa di un eventuale veicolo di proprietà da dare in permuta. Per visionare l'auto e perfezionare l'acquisto, i clienti dovranno tuttavia recarsi personalmente presso la concessionaria di riferimento. Matt Nuffort, direttore di Amazon Autos International, ha dichiarato alla Press Association che l'azienda punta a espandere rapidamente le proprie partnership. "Per noi è fondamentale garantire una buona copertura di concessionarie, così da offrire ai clienti numerose opzioni", ha affermato. "Nei prossimi mesi aggiungeremo ulteriori concessionarie e marchi". "Le concessionarie con cui collaboriamo già sono entusiaste di disporre di un canale aggiuntivo per raggiungere i clienti".