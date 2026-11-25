Le forze Houthi nello Yemen hanno accusato oggi l'Arabia Saudita di aver condotto un attacco contro il porto di Hodeida, minacciando a loro volta di colpire i porti sauditi sul Mar Rosso. L'emittente houthi Almasirah ha riferito di un "attacco al porto di Hodeida" - uno dei principali scali dello Yemen, sotto il controllo Houthi da molto tempo. Poco prima, la coalizione militare a guida saudita aveva invitato i "civili" a evacuare il porto di Hodeida. In risposta, il portavoce militare dei ribelli yemeniti Yahya Saree ha minacciato l'Arabia Saudita di ritorsioni. "Il porto di Gedda e tutti gli altri porti nemici sul Mar Rosso diventeranno bersagli per le nostre forze, qualora il nemico mettesse in atto le sue minacce di bombardare il porto di Hodeida", ha scritto Saree su Telegram. Il funzionario ha esortato le persone presenti in tali scali a "evacuare immediatamente" le strutture e gli armatori a far allontanare le proprie navi. Gli Houthi - combattenti filo-iraniani che controllano gran parte dello Yemen - stanno intensificando gli attacchi contro l'Arabia Saudita, accusata di sostenere le forze governative yemenite. Ieri hanno preso di mira l'edificio più alto di Riad, provocando 11 feriti; inoltre, secondo quanto riferito dal governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, gli Houthi si starebbero preparando ad attaccare Aden, nel sud del Paese, dove ha sede tale governo.