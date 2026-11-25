In un'intervista al New York Post, il presidente americano che una mossa del genere trasformerebbe una "vittoria totale" in "una sconfitta". Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo pressione su Trump affinché attacchi l'Iran "il prima possibile", Il Canale 12 israeliano ha riferito domenica che alti funzionari della difesa avevano avvertito Netanyahu la scorsa settimana che un attacco israeliano all'Iran potrebbe innescare un conflitto regionale più ampio che coinvolgerebbe Libano, Siria e Gaza
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Donald Trump ha dichiarato che la guerra contro l'Iran è "finanziata" fino a gennaio, lanciando al contempo una frecciata ai democratici al Congresso che minacciano di porre fine al conflitto. In un'intervista al New York Post, il presidente americano che una mossa del genere trasformerebbe una "vittoria totale" in "una sconfitta". "Trasformeranno una vittoria totale in una sconfitta. La marina dell'Iran non c'è più, la loro aeronautica non c'è più, la loro contraerea non c'è più nulla. I loro leader non ci sono più. Insomma, se i democratici dovessero agire così, trasformerebbero semplicemente una vittoria in una sconfitta", ha sostenuto Trump. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta facendo pressione su Trump affinché attacchi l'Iran "il prima possibile", Il Canale 12 israeliano ha riferito domenica che alti funzionari della difesa avevano avvertito Netanyahu la scorsa settimana che un attacco israeliano all'Iran potrebbe innescare un conflitto regionale più ampio che coinvolgerebbe Libano, Siria e Gaza.
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Esercito Iran: abbattuti due droni nemici nei cieli di Hormuz
L'Esercito iraniano ha reso noto che le proprie forze di difesa aerea hanno abbattuto un drone di tipo Lucas nella parte occidentale dello Stretto di Hormuz e un altro velivolo, un MQ-9, nella parte orientale del braccio di mare.
Haftar a Ankara, oggi in programma incontri di alto livello
Il maresciallo Khalifa Haftar, che controlla la Libia orientale, si trova ad Ankara, dove oggi incontrerà diverse personalità di alto livello; lo ha appreso l'Afp dal ministero degli Affari esteri turco. Il militare è stato accolto con grande solennità, come mostrano le immagini diffuse sui social network. "Si trova ad Ankara. I suoi incontri avranno luogo oggi e i dettagli verranno resi noti man mano", ha precisato una fonte del ministero, che ha richiesto l'anonimato. La visita giunge subito dopo alcuni attacchi contro navi russe a Bengasi, rivendicati dall'Ucraina, e in un momento in cui la Turchia sta cercando, da diversi mesi, di favorire un riavvicinamento tra le due parti libiche.
Due petroliere urtano mine nello Stretto di Hormuz, esplosioni e incendi in sale macchine
La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) ha reso noto che due petroliere, che stavano violando le norme di navigazione, hanno urtato delle mine mentre percorrevano una rotta non autorizzata nello Stretto di Hormuz. Secondo quanto riferisce l'agenzia Irna, citando l'Irgc, al largo delle coste meridionali e orientali dello Stretto di Hormuz, due petroliere avrebbero urtato delle mine, che avrebbero provocando delle esplosioni e incendi nelle sale macchine. Sempre secondo quanto riferisce l'agenzia Irna, le petroliere, stavano attraversando lo stretto lungo una rotta non autorizzata.
Accordo tra Eisenkot e Liberman, Golan congela colloqui con Yashar
Yashar, il partito di Gadi Eisenkot, ha annunciato di aver firmato un accordo di coalizione con Yisrael Beytenu, la formazione guidata da Avigdor Liberman. L'intesa, raggiunta in serata dopo un incontro tra i due leader, è il primo accordo formale tra due partiti nei negoziati per il nuovo governo. Liberman preme perché Eisenkot coinvolga nella coalizione anche i partiti ultraortodossi. Pochi minuti prima dell'annuncio, i Democratici di Yair Golan avevano comunicato di aver congelato i colloqui con Yashar, citando progressi delle trattative per un governo di unità con il Likud di Benjamin Netanyahu e lo stallo nel cosiddetto "blocco del cambiamento". Golan punta a una maggioranza con il sostegno delle formazioni arabe Ra'am e Lista Comune, un'ipotesi osteggiata da altri partiti del blocco. Yashar e Likud hanno annunciato per domani un quarto round di colloqui.
Netanyahu chiama Kushner su aiuti umanitari a Gaza
Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiamato Jared Kushner, genero e consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il giorno dopo la pubblicazione dell'avvertimento di Kushner secondo cui Israele potrebbe diventare uno stato paria. Un alto funzionario israeliano, scrive Ynetnews, ha affermato che i due hanno avuto una "conversazione concreta" incentrata sugli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza e sui preparativi per l'inverno, e hanno concordato di continuare a collaborare su questi temi. Non è stato reso noto se i due abbiano discusso delle critiche mosse da Kushner a Netanyahu accusandolo di ostacolare i progressi del piano sulla ricostruzione di Gaza.
Israele, volo Etihad Abu Dhabi-Tel Aviv costretto al rientro
Un volo Etihad Airways da Abu Dhabi a Tel Aviv è stato costretto a tornare indietro a causa della chiusura dello spazio aereo del Bahrain. Secondo fonti vicine alla vicenda, scrive Ynetnews, "l'aereo è stato costretto a cambiare rotta sorvolando l'Arabia Saudita. Poiché la quantità di carburante a bordo era insufficiente per completare il volo sulla rotta alternativa, e proseguire verso Tel Aviv avrebbe comportato il superamento dei limiti di ore di servizio e di riposo dell'equipaggio previsti dalle normative aeronautiche, si è deciso di far tornare l'aereo all'aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi per il rifornimento o di sostituirlo con un aereo più grande, cambiando l'equipaggio e ripartendo per Tel Aviv".
Trump: "Sforzo Usa fino a gennaio, i dem potrebbero trasformare vittoria in sconfitta"
Il presidente Usa, Donald Trump, afferma che il suo impegno bellico contro l’Iran è “finanziato” fino a gennaio, quando i democratici neoeletti prenderanno il controllo del Congresso. Lo dichiara in un’intervista esclusiva al New York Post lo stesso Trump. “Trasformeranno una vittoria totale in una sconfitta. La loro marina non c’è più, la loro aeronautica non c’è più, la loro contraerea, non c’è più nulla. I loro leader non ci sono più. Insomma, se i Democratici dovessero agire così, trasformerebbero semplicemente una vittoria in una sconfitta”.
Teheran abbatte drone su Hormuz
L'esercito iraniano afferma che le proprie forze hanno colpito e distrutto un drone MQ-9 sopra la parte orientale dello Stretto di Hormuz. Lo riporta Al Jazeera, citando l'emittente statale Irib.
Coalizione saudita: "Emesso un avviso di evacuazione per il porto di Hodeida"
La coalizione a guida saudita nello Yemen ha emesso su X un avviso di evacuazione per il porto di Hodeida, segnalando un potenziale attacco nella zona. Hodeida è il porto principale che trasporta cibo e altri rifornimenti nel nord dello Yemen controllato dagli Houthi.
Salito a sette il bilancio dei morti nei raid di ieri nella Striscia di Gaza
È di almeno sette vittime il bilancio delle persone uccise nei raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza, dove almeno formalmente è in vigore una tregua da oltre un anno. Tra i morti di oggi figura il responsabile della sicurezza interna di Hamas, Naim Muhammad Ashour Abu Nahal, secondo quanto riferito da funzionari palestinesi e da Israele. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti mediche, tra le vittime della giornata c'è una donna di 30 anni, che non è sopravvissuta alle ferite riportate in un attacco avvenuto nel campo di rifugiati di Nuseirat. Altri due raid con vittime, stando a quanto riportato, erano avvenuti nei pressi di Gaza City e contro una stazione di polizia nella zona di Al-Mawasi.
Houthi, le forze di Riad hanno attaccato il porto yemenita di Hodeida
Le forze Houthi nello Yemen hanno accusato oggi l'Arabia Saudita di aver condotto un attacco contro il porto di Hodeida, minacciando a loro volta di colpire i porti sauditi sul Mar Rosso. L'emittente houthi Almasirah ha riferito di un "attacco al porto di Hodeida" - uno dei principali scali dello Yemen, sotto il controllo Houthi da molto tempo. Poco prima, la coalizione militare a guida saudita aveva invitato i "civili" a evacuare il porto di Hodeida. In risposta, il portavoce militare dei ribelli yemeniti Yahya Saree ha minacciato l'Arabia Saudita di ritorsioni. "Il porto di Gedda e tutti gli altri porti nemici sul Mar Rosso diventeranno bersagli per le nostre forze, qualora il nemico mettesse in atto le sue minacce di bombardare il porto di Hodeida", ha scritto Saree su Telegram. Il funzionario ha esortato le persone presenti in tali scali a "evacuare immediatamente" le strutture e gli armatori a far allontanare le proprie navi. Gli Houthi - combattenti filo-iraniani che controllano gran parte dello Yemen - stanno intensificando gli attacchi contro l'Arabia Saudita, accusata di sostenere le forze governative yemenite. Ieri hanno preso di mira l'edificio più alto di Riad, provocando 11 feriti; inoltre, secondo quanto riferito dal governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale, gli Houthi si starebbero preparando ad attaccare Aden, nel sud del Paese, dove ha sede tale governo.
Trump: "La guerra in Iran è finanziata fino a gennaio"
Donald Trump ha dichiarato che la guerra contro l'Iran è "finanziata" fino a gennaio, lanciando al contempo una frecciata ai democratici al Congresso che minacciano di porre fine al conflitto. In un'intervista al New York Post, il presidente americano che una mossa del genere trasformerebbe una "vittoria totale" in "una sconfitta". "Trasformeranno una vittoria totale in una sconfitta. La marina dell'Iran non c'è più, la loro aeronautica non c'è più, la loro contraerea non c'è più nulla. I loro leader non ci sono più. Insomma, se i democratici dovessero agire così, trasformerebbero semplicemente una vittoria in una sconfitta", ha sostenuto Trump.