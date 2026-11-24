Una giuria americana ha riconosciuto il colosso tecnologico cinese Huawei Technologies colpevole di cospirazione finalizzata al furto di segreti commerciali e di frode bancaria, reati commessi nel corso della sua ascesa a uno dei maggiori fornitori mondiali di apparecchiature per reti di telecomunicazione wireless. Lo riportano i media americani. I giurati hanno tuttavia assolto l'azienda dall'accusa più grave: quella di aver partecipato a un'associazione a delinquere finalizzata al furto di proprietà intellettuale ai danni di società Usa.

Un processo durato a lungo

Il verdetto giunge al termine di un lungo processo, nel corso del quale l'accusa ha sostenuto che Huawei abbia ripetutamente sottratto segreti tecnologici a concorrenti e partner, sia negli Stati Uniti che altrove. Il colosso cinese era inoltre accusato di aver intrattenuto rapporti commerciali con Paesi soggetti a sanzioni americane, tra cui Iran e Corea del Nord, e di aver rilasciato dichiarazioni false a funzionari governativi e istituti bancari americani, nel tentativo di occultare le proprie condotte illecite.