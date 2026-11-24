Nuova falla informatica per le agenzie di intelligence americane. Un'intrusione ha interessato un sistema utilizzato per analizzare informazioni provenienti da fonti aperte, come social media, immagini satellitari e dati disponibili in commercio. A riferirlo sono fonti informate citate dal New York Times ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuova falla nel sistema delle agenzie di intelligence americane. La Cia e l'Office of the Director of National Intelligence hanno recentemente rilevato una violazione della sicurezza informatica che ha esposto alcune delle loro informazioni non classificate. Lo riferiscono persone informate al New York Times. Secondo le fonti, le intrusioni hanno interessato un sistema di analisi di "intelligence da fonti aperte" ovvero una rete informatica utilizzata per ricavare elementi di intelligence da materiale pubblico non classificato.

Non è ancora chiaro quali informazioni siano state compromesse Non è ancora chiaro quali informazioni siano state specificamente compromesse, ma le fonti precisano che il materiale classificato non è stato messo a rischio. Secondo due degli interlocutori, la violazione avrebbe coinvolto anche dati appartenenti ad altre agenzie governative; uno di loro ha inoltre riferito che il problema è stato risolto. L'Office of the Director of National Intelligence ha assicurato che l'incidente non ha compromesso capacità critiche né sistemi classificati.