Kit emergenza Ue, cosa deve contenere la borsa per sopravvivere 72 ore in caso di calamità
Acqua, cibo a lunga conservazione, medicinali, torce e contanti: sono alcuni dei beni essenziali da tenere a disposizione per affrontare le prime 72 ore di un'emergenza. Le raccomandazioni dell'Ue, presentate nel marzo 2025, sono tornate d'attualità dopo l'arrivo del documento a Palazzo Chigi. L'obiettivo è garantire una prima autonomia in caso di calamità naturali, blackout o altre crisi che potrebbero interrompere i servizi essenziali. Ecco cosa deve contenere il kit.
- L'acqua è uno degli elementi fondamentali del kit di emergenza. È consigliabile conservarne una quantità sufficiente per bere, preparare i pasti e provvedere all'igiene essenziale per almeno 72 ore. Il fabbisogno varia in base al numero di persone, all'età e alle condizioni di salute. Le scorte dovrebbero essere custodite in contenitori puliti, in un luogo fresco e protetto dalla luce.
Kit d'emergenza per 72 ore, scorte di cibo, acqua e contanti: le raccomandazioni dell'Ue
- Tra le scorte alimentari sono consigliati prodotti che non richiedono refrigerazione e che possono essere consumati senza cottura o con una preparazione minima. Via libera quindi a conserve, legumi in scatola, crackers, frutta secca e barrette energetiche. È utile tenere a disposizione anche un apriscatole manuale.
- Nel kit non dovrebbero mancare i farmaci assunti abitualmente, soprattutto da chi segue terapie continuative, insieme ai prodotti essenziali per il primo soccorso. Tra questi, cerotti, garze sterili, bende, disinfettante e guanti monouso. È importante controllare le scadenze e considerare necessità specifiche, come quelle di bambini, anziani e persone con patologie croniche.
- In caso di blackout prolungato, una torcia elettrica permette di illuminare gli ambienti e muoversi in sicurezza anche durante la notte. È preferibile scegliere un modello a LED, con una buona autonomia, e conservarlo in un punto facilmente accessibile. Accanto alla torcia è utile tenere batterie di ricambio. In alternativa si possono utilizzare dispositivi ricaricabili o a dinamo, che non dipendono esclusivamente dalla disponibilità di pile.
- Una radio portatile può diventare uno strumento importante quando mancano la corrente elettrica, la connessione Internet o le comunicazioni telefoniche. Consente infatti di seguire gli aggiornamenti delle autorità e ricevere informazioni sull'evoluzione dell'emergenza, purché le trasmissioni radio siano disponibili. È consigliabile scegliere un apparecchio alimentato a batterie, da conservare insieme a pile di ricambio.
- Uno smartphone funzionante può essere indispensabile per contattare familiari, soccorsi e autorità durante un'emergenza. Per questo è utile inserire nel kit un power bank già carico, insieme ai cavi compatibili con i propri dispositivi. Una batteria esterna permette di prolungare l'autonomia del telefono anche in assenza di elettricità.
- Tra le raccomandazioni per affrontare le prime 72 ore di una crisi figura anche la disponibilità di denaro contante. Un'interruzione dell'energia elettrica o delle reti informatiche potrebbe infatti rendere temporaneamente inutilizzabili bancomat, carte di credito e sistemi di pagamento elettronici. È quindi opportuno conservare una piccola somma in banconote e monete da utilizzare per eventuali acquisti di prima necessità.
- È consigliabile conservare nel kit copie dei principali documenti personali, come carta d'identità, passaporto, tessera sanitaria e informazioni mediche rilevanti. È utile inoltre preparare un elenco cartaceo con i numeri di telefono dei familiari, dei medici e dei servizi di emergenza. In caso di telefono scarico, smarrito o non funzionante, avere queste informazioni a disposizione può facilitare le comunicazioni e le operazioni di assistenza.
- Anche l'igiene personale è un aspetto da considerare nella preparazione alle emergenze, soprattutto quando l'accesso all'acqua corrente o ai servizi igienici è limitato. Tra i prodotti utili ci sono sapone, disinfettante per le mani, salviette umidificate, carta igienica, assorbenti e sacchetti per i rifiuti. Le scorte dovrebbero essere adattate alle esigenze individuali, prevedendo anche pannolini e altri prodotti specifici per bambini, anziani o persone che necessitano di assistenza.
- Chi vive con animali domestici dovrebbe prevedere scorte sufficienti anche per loro, comprendenti acqua, alimenti abituali ed eventuali medicinali. È opportuno tenere a disposizione anche guinzaglio, trasportino, sacchetti igienici e documentazione sanitaria. In caso di evacuazione, questi oggetti possono facilitare il trasferimento degli animali in condizioni di sicurezza.
- Vestiti di ricambio, indumenti caldi e coperte possono essere utili in caso di evacuazione o di interruzione prolungata del riscaldamento. È consigliabile prevedere almeno un cambio di biancheria, calze, una giacca impermeabile e una coperta termica, leggera e poco ingombrante. La scelta deve tenere conto della stagione e delle condizioni climatiche del territorio.