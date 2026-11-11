Acqua, cibo a lunga conservazione, medicinali, torce e contanti: sono alcuni dei beni essenziali da tenere a disposizione per affrontare le prime 72 ore di un'emergenza. Le raccomandazioni dell'Ue, presentate nel marzo 2025, sono tornate d'attualità dopo l'arrivo del documento a Palazzo Chigi. L'obiettivo è garantire una prima autonomia in caso di calamità naturali, blackout o altre crisi che potrebbero interrompere i servizi essenziali. Ecco cosa deve contenere il kit.