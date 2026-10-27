Downing Street invita i cittadini del Regno Unito a dotarsi di scorte e attrezzature di prima necessità per affrontare eventuali emergenze nazionali, alluvioni improvvise e, soprattutto, cyber attacchi su vasta scala capaci di mandare in tilt le reti elettriche e idriche. Tra i prodotti suggeriti la radio a manovella con torcia e presa usb integrata, prodotta in Italia ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nessun bunker sotterraneo all'americana ma un kit di sopravvivenza per 72 ore che costa tra le 75 e le 100 sterline. Tra le provviste ci sono le pastiglie per la potabilizzazione dell'acqua, le taniche da dieci litri, le coperte isotermiche e i fiammiferi antivento, ma il vero pezzo forte resta la radio a manovella con torcia e presa usb integrata. Un prodotto made in Italy visto che la filiale europea che gestisce questi prodotti ha sede a Reggio Emilia. Tutto questo fa parte dell'iniziativa delle autorità britanniche che suggerisce “una copertura di tre giorni” in seguito alla recente campagna governativa "Prepare", popolarmente ribattezzata "Be Ready", con cui Downing Street invita i cittadini del Regno Unito a dotarsi di scorte e attrezzature di prima necessità per affrontare eventuali emergenze nazionali, alluvioni improvvise e, soprattutto, cyber attacchi su vasta scala capaci di mandare in tilt le reti elettriche e idriche.

Il kit di base Le 72 ore rappresentano infatti “il lasso di tempo medio entro cui la maggior parte dei guasti infrastrutturali quotidiani viene normalmente risolta. Un kit di base per questo arco temporale, che sul portale dell'azienda costa indicativamente tra le 75 e le 100 sterline al netto del cibo, è un investimento realistico, economico e che entra comodamente in un armadio. Chiedere alle famiglie di accumulare riserve per un mese intero avrebbe ottenuto l'effetto contrario: la gente si sarebbe sentita sopraffatta e alla fine non avrebbe fatto assolutamente nulla”. Approfondimento Regno Unito, la tempesta Boelo travolge le coste