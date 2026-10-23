Regno Unito, governo chiede di fare scorte per 3 giorni di cibo, acqua, coperte e contantiMondo
Introduzione
Il governo britannico ha invitato ufficialmente tutte le famiglie a prepararsi a possibili emergenze nazionali facendo scorta di acqua, cibo non deperibile e beni di prima necessità per un'autonomia di tre giorni. La campagna triennale, denominata "Be Ready", è stata rilanciata dal premier Andy Burnham durante un vertice sulla sicurezza e la gestione degli incendi a Liverpool. L'iniziativa, coordinata dal Cabinet Office, mira a incrementare la resilienza della popolazione di fronte a minacce sempre più frequenti, che spaziano dai disastri meteorologici dovuti alla crisi climatica fino ai cyberattacchi su larga scala.
Quello che devi sapere
Istruzioni per la sopravvivenza: il kit delle 72 ore
Le nuove linee guida governative raccomandano a ogni cittadino di conservare almeno nove litri di acqua in bottiglia (calcolando tre litri al giorno a persona per il solo consumo idrico, escludendo l'igiene e la cucina) e cibo in scatola sufficiente per 72 ore. Oltre ai beni alimentari, la lista ufficiale include oggetti considerati indispensabili in caso di blackout prolungati o blocco dei servizi: torce elettriche, coperte, sacchi a pelo, kit di pronto soccorso, batterie di ricambio e prodotti per l'igiene personale. Viene inoltre suggerito di tenere in casa una radio FM a batterie o a manovella per poter ricevere gli aggiornamenti istituzionali qualora le reti internet e telefoniche dovessero saltare.
L'allarme sui pagamenti e l'uso del contante
Un focus centrale della campagna riguarda la vulnerabilità della dipendenza tecnologica e dei sistemi digitali di pagamento. Il governo consiglia esplicitamente di tenere a portata di mano banconote e monete per far fronte a un eventuale blocco dei bancomat o dei circuiti elettronici dei supermercati. Il ministro della Difesa, Wes Streeting, ha posto una domanda provocatoria per sensibilizzare l'opinione pubblica: "Come ce la caveremmo se i sistemi di pagamento del supermercato locale smettessero improvvisamente di funzionare?". L'obiettivo è prevenire il caos sociale nel caso in cui le infrastrutture finanziarie quotidiane diventassero temporaneamente inutilizzabili.
Minacce geopolitiche e cyberterrorismo
Dietro alle raccomandazioni di "Be Ready" non ci sono solo i timori legati al maltempo e alla crisi climatica, ma una profonda preoccupazione geopolitica. Il ministro Streeting ha infatti avvertito che il Paese deve prepararsi a possibili interruzioni delle catene di approvvigionamento essenziali causate da "Stati ostili o terroristi", facendo esplicito riferimento alla minaccia del terrorismo sponsorizzato da potenze come la Russia. Secondo il ministro della Difesa, questi scenari di sabotaggio delle infrastrutture civili non sono più ipotesi astratte ma rischi reali che richiedono un deciso passo avanti nella strategia di sicurezza e resilienza nazionale.
Resilienza comunitaria, non allarmismo
Nonostante la specificità e la severità delle linee guida, l'esecutivo britannico ha precisato di volere una popolazione "vigile, ma non allarmata". Il ministro della Sicurezza, Dan Jarvis, ha esortato chiunque sia nelle condizioni di farlo a seguire questi consigli, definendoli "semplici passi per essere pronti alle emergenze quotidiane". Il piano di comunicazione governativo prevede una massiccia diffusione del messaggio tramite i canali social e la radio nei prossimi mesi. Con questa iniziativa, la Gran Bretagna si allinea a strategie di prevenzione e gestione del rischio già adottate da altri partner europei, tra cui Francia, Irlanda e Paesi Bassi.