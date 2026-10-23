Nonostante la specificità e la severità delle linee guida, l'esecutivo britannico ha precisato di volere una popolazione "vigile, ma non allarmata". Il ministro della Sicurezza, Dan Jarvis, ha esortato chiunque sia nelle condizioni di farlo a seguire questi consigli, definendoli "semplici passi per essere pronti alle emergenze quotidiane". Il piano di comunicazione governativo prevede una massiccia diffusione del messaggio tramite i canali social e la radio nei prossimi mesi. Con questa iniziativa, la Gran Bretagna si allinea a strategie di prevenzione e gestione del rischio già adottate da altri partner europei, tra cui Francia, Irlanda e Paesi Bassi.

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