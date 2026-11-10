Secondo quanto anticipato dal Messaggero, il documento europeo per preparare i cittadini a possibili situazioni di crisi è arrivato a Palazzo Chigi ed è stato trasmesso alla Camera. Tra le indicazioni, scorte di acqua e cibo, torce, batterie e denaro contante. Le raccomandazioni non sono vincolanti

Le raccomandazioni dell'Unione europea per affrontare almeno 72 ore di emergenza sono arrivate sul tavolo del governo italiano. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il documento è stato trasmesso nei giorni scorsi a Palazzo Chigi e successivamente inviato dal ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, alla commissione Affari costituzionali della Camera. Le indicazioni, che non hanno carattere vincolante, invitano i cittadini a predisporre scorte di beni essenziali per affrontare eventuali interruzioni dei servizi in caso di calamità naturali, attacchi informatici o altre situazioni di crisi.

Il documento europeo arriva a Palazzo Chigi

Il vademecum, firmato dalla commissaria europea per la Preparazione e la Gestione delle crisi, Hadja Lahbib, riprende le indicazioni contenute nella Strategia dell'Unione europea per la preparazione, presentata dalla Commissione nel marzo 2025. La novità riguarda dunque il passaggio del documento alle istituzioni italiane, non l'introduzione di nuove misure da parte di Bruxelles. L'obiettivo è rafforzare la capacità della popolazione di affrontare autonomamente le prime 72 ore di un'emergenza, in attesa dell'intervento dei servizi di soccorso.

Acqua, cibo e contanti: cosa prevede il kit di emergenza

Tra le raccomandazioni europee figura la preparazione di un kit domestico con acqua potabile, alimenti a lunga conservazione, medicinali e batterie. Il materiale dovrebbe comprendere anche torce e caricabatterie portatili per i telefoni cellulari, utili in caso di interruzioni della corrente elettrica. Bruxelles suggerisce inoltre di tenere a disposizione denaro contante, comprese banconote di piccolo taglio e monete, per poter effettuare acquisti essenziali qualora i sistemi di pagamento elettronici non fossero disponibili. Le indicazioni invitano a considerare anche le necessità degli animali domestici.

Perché l'Ue chiede di prepararsi a 72 ore di emergenza

La strategia europea punta a migliorare la risposta a crisi di diversa natura, dalle alluvioni e dagli eventi meteorologici estremi fino alle emergenze sanitarie, ai conflitti e agli attacchi informatici. Le prime 72 ore sono considerate particolarmente importanti perché, in caso di gravi interruzioni, i servizi essenziali e i soccorsi potrebbero non essere immediatamente disponibili. Il piano presentato nel 2025 comprende 30 azioni per rafforzare la preparazione di cittadini, istituzioni e imprese, oltre al coordinamento tra autorità civili e militari.

Attacchi informatici e minacce ibride, il contesto europeo

Il documento torna al centro dell'attenzione mentre le istituzioni europee affrontano il tema delle cosiddette minacce ibride, che possono comprendere cyberattacchi, sabotaggi e campagne di disinformazione. Nei giorni scorsi anche il governo italiano ha esaminato gli attacchi informatici che hanno interessato alcuni sistemi di refrigerazione commerciale in Europa. Al termine di una riunione a Palazzo Chigi, il 3 novembre, la presidenza del Consiglio ha precisato che l'impatto in Italia era limitato e che non sussisteva una situazione di allarme, pur mantenendo alta l'attenzione.

Le raccomandazioni non sono obbligatorie

Le indicazioni di Bruxelles non impongono ai cittadini di acquistare un kit di sopravvivenza né introducono nuovi obblighi per le famiglie. Si tratta di raccomandazioni rivolte agli Stati membri per promuovere una maggiore preparazione alle emergenze. Le linee guida europee mirano a favorire iniziative nazionali adattate alle caratteristiche e ai rischi dei diversi territori, attraverso informazione, prevenzione e pianificazione.