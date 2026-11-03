I primi disservizi, nella notte tra domenica e lunedì, hanno interessato la Svezia. “Stiamo svuotando i congelatori, non c'è molto altro che possiamo fare”, ha commentato lunedì mattina Dennis Vidal, responsabile di uno dei negozi colpito dagli attacchi nel sud del Paese. "Stanno ricominciando a raffreddarsi ma è già tutto rovinato", ha poi aggiunto alla tv pubblica Svt.



Tra i Paesi più colpiti c’è anche il Belgio: qui a segnalare "incidenti informatici" sono stati supermercati come Delhaize, Carrefour, Intermarché e Spar, in decine di punti vendita, sia nelle Fiandre che in Vallonia. Gli hacker, hanno spiegato le catene colpite, hanno attivato a distanza la modalità di sbrinamento degli impianti: in questo modo le temperature dei frigoriferi e dei congelatori sono salite al di sopra dei limiti previsti dalla legge.