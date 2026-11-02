Attacco hacker ai supermercati di diversi paesi europei: freezer a 50°

Banchi frigo e freezer di diversi negozi in Svezia, Belgio, Estonia, Lussemburgo e Irlanda hanno subito un innalzamento della temperatura sopra i 50 gradi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Belgio, Svezia ed Estonia, ma anche Lussemburgo e Iralnda. Cinque diversi Paesi avrebbero subito un attacco hacker ai sistemi refrigeranti di alcune catene di supermercati del tutto simili a quello subito da Francia, lo stesso Belgio e l'Olanda qualche settimana prima. Le temperature di banchi frigo e freezer si sono alzate a 50 gradi sopra lo zero, rendendo grosse quantità di cibo conservatovi inutilizzabile e lasciando ipotizzare l'azione di pirati informatici.

Colpiti i negozi in Svezia "In questo momento stiamo svuotando i congelatori, non c'è molto altro che possiamo fare", ha dichiarato Dennis Vidal, il responsabile di uno dei negozi nel sud della Svezia colpiti dal problema. "Stanno ricominciando a raffreddarsi, ma è già tutto rovinato", ha aggiunto, intervistato dalla tv pubblica, Svt. Alcuni supermercati delle catene Ica e Coop sono rimasti chiusi nelle prime ore della mattinata del 2 novembre per gestire la crisi, ma non c'è ancora alcuna conferma ufficiale della causa ma si teme un attacco hacker: "Siamo a conoscenza del fatto che un numero limitato di negozi è stato colpito da un incidente verificatosi durante la notte che ha compromesso i sistemi di refrigerazione e congelamento dei punti vendita", ha dichiarato, Gustaf Nilsson, portavoce dei supermercati del Gruppo Ica, riportato dall'agenzia di stampa Tt. Potrebbe interessarti Attacco hacker ai frigoriferi dei supermercati in Francia

Attacco ai supermercati Delhaize in Belgio Dinamiche del tutto analoghe in Belgio, dove la catena di supermercati Delhaize ha confermato che un "incidente informatico" si è verificato durante la notte in circa quaranta punti vendita, compromettendo i sistemi di refrigerazione e congelamento. Secondo RTL Info, diversi responsabili di negozio hanno ricevuto un messaggio da Delhaize intorno alle 4 del mattino che li informava dell'aumento delle temperature nei loro banchi frigo. Diversi negozi hanno segnalato lo stesso problema: le temperature dei frigoriferi, ma soprattutto dei congelatori, sono improvvisamente aumentate fino a circa 15 gradi Celsius. Questa situazione ricorda il vasto attacco informatico che a metà ottobre ha preso di mira i sistemi di refrigerazione dei supermercati in Francia, Belgio e Olanda. All'epoca furono colpiti circa 150 punti vendita.