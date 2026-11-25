Washington propone tariffe del 20% per Cina e Vietnam, del 18% per la Thailandia e del 17% per l'India. Per l'Unione europea, la Svizzera, la Corea del Sud e il Giappone l'aliquota è del 15%. Le misure dovranno essere sottoposte a una consultazione pubblica

Gli Stati Uniti propongono nuovi dazi nei confronti di Cina, Unione europea e altri 12 Paesi, accusati di sovrapproduzione in alcuni settori industriali a discapito delle aziende americane. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Per l'Europa Washington ha proposto tariffe del 15%, mentre per la Cina l'aliquota è del 20%. La misura, anticipata ieri dal Wall Street Journal, arriva al termine di un'indagine durata mesi e condotta dall'Ufficio del rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, guidato da Jamieson Greer.

Le nuove tariffe proposte dagli Stati Uniti

Oltre che per la Cina, Washington ha proposto dazi del 20% per il Vietnam. Le aliquote sono invece del 18% per la Thailandia e del 17% per l'India. Per Svizzera, Corea del Sud e Giappone sono previste tariffe del 15%, come per l'Unione europea. Per il Brasile sono stati proposti dazi del 10% sugli aerei. Le aliquote, ha spiegato un funzionario americano, tengono conto degli accordi commerciali già sottoscritti dagli Stati Uniti con i propri partner.

L'indagine sulla sovrapproduzione industriale

Alla base della proposta c'è l'accusa nei confronti delle economie coinvolte di favorire un eccesso di capacità produttiva attraverso le proprie politiche industriali. I Paesi interessati, ha spiegato un funzionario americano, "stanno promuovendo una produzione e una capacità produttiva slegate dalla realtà della domanda e dai principi di mercato". Secondo la tesi dell'amministrazione Trump, queste pratiche alimentano le esportazioni di prodotti a basso costo sui mercati internazionali, danneggiando la competitività delle imprese statunitensi.

La strategia di Trump dopo la sentenza della Corte Suprema

Le nuove misure rientrano nella strategia dell'amministrazione Trump per ripristinare almeno in parte le tariffe introdotte nel 2025 e successivamente annullate dalla Corte Suprema. Come anticipato dal Wall Street Journal, i nuovi dazi dovrebbero riguardare gran parte dei prodotti esportati dalle economie interessate, con la probabile esclusione di alcuni beni industriali, come acciaio, alluminio e automobili, già soggetti a tariffe introdotte sulla base della normativa sulla sicurezza nazionale. A luglio Washington aveva inoltre annunciato dazi compresi tra il 10% e il 12,5% nei confronti di 60 economie nell'ambito delle misure per contrastare il lavoro forzato.

Quando entreranno in vigore i nuovi dazi

Le aliquote annunciate da Washington non sono ancora definitive. Le proposte dovranno essere sottoposte a un periodo di consultazione pubblica prima che le nuove tariffe possano entrare in vigore.